Tutti i giovani del Premio Campiello

Windsurf – 1° Campionato italiano Slalom Giovanile : Tutti i risultati - Onali Campione U20 : Concluso il 1° Campionato italiano Slalom Giovanile Windurf 2018 – Firerace 120. Assegnati a Talamone (GR) i titoli under 15, under 17 e under 20. Il nuovo Campione under 20 è Riccardo Onali, under 17 Alessandro Iotti e under 15 Giorgio Cao Falcqui. Nel femminile è Anna Biagiolini Si è appena concluso il 1° Campionato italiano Giovanile Slalom Firerace 120. Tre giorni di gare nella baia di Talamone, vicino Grosseto, presso il circolo ...

La Juventus flirta con i giovani : ecco Tutti i nomi : ROMA - Un centrale di difesa, un centrocampista polivalente, una prima punta moderna e forte. La Juventus ha bene in mente come e dove intervenire nel prossimo ritocco di una rosa che oggi è indicata ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia si affida a Giorgia Villa per le medaglie. Tutti i convocati : L’Italia parteciperà alle Olimpiadi Giovanili 2018 con ben 84 atleti, una spedizione record per la competizione a cinque cerchi riservata agli juniores e ormai giunta alla terza edizione. Gli azzurrini saranno protagonisti a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre, tra di loro anche due ginnasti che cercheranno di mettersi in luce in un contesto altamente competitivo e probante. Giorgia Villa vuole chiudere al meglio la propria ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2019 : Tutti i convocati dell’Italia. 84 azzurri in Argentina - Davide Di Veroli portabandiera : Dal 6 al 18 ottobre si terranno i Giochi Olimpici Giovanili 2018. Ad ospitare la terza edizione della rassegna dedicata alle promesse dello sport sarà la città di Buenos Aires (Argentina). Sono stati diramati i nominativi degli azzurri che partiranno per la spedizione sudamericana. portabandiera della nazionale del Bel Paese il 17enne Davide Di Veroli, che vedremo in campo nella scherma: lo spadista nel corso della stagione ha ottenuto la ...

“Un branco!”. Violenza di gruppo su due minorenni in vacanza : tre arresti. Sono Tutti giovanissimi : Da ieri pomeriggio non si pensa ad altro se non alla tortura e barbaria che Federico Pesci, noto imprenditore di Parma, ha fatto vivere a una giovane di 21 anni. Secondo quanto ricostruito, il 18 luglio il 46enne parmigiano, Federico Pesci, ha contattato tramite alcuni messaggi su Facebook la ragazza, promettendole regali e invitandola a uscire per una serata di divertimento: un giro sulla sua moto, un aperitivo, ‘poi ti mostro il mio ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Tutti i qualificati e i convocati dell’Italia : L’Italia sarà presente con un contingente importante alle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. I nostri ragazzi si sono comportati bene nelle varie qualificazioni e voleremo così in Sudamerica con delle importanti ambizioni da medaglie, i giovani useranno questo appuntamento come un trampolino di lancio verso un radioso futuro tra i seniores. Di seguito la lista con tutti i convocati ...

Da Germignaga in Uganda - l'esperienza delle giovani Marta e Sofia : 'L'Africa accoglie Tutti' : 'Nel weekend si terrà Équalafesta continua Gianfranco Malagola -, un momento di incontro e di riflessione sull'economia solidale che il GIM , Gruppo Impegno Missionario, organizza tra 25 ed il 26 ...

Il Papa e i giovani all'Angelus : «Ringrazio Tutti i sacerdoti» : Ha ringraziato «tanto, tanto, tanto» i sacerdoti e le suore «che vi accompagnano e che tanto fanno». Francesco subito dopo aver celebrato l'Angelus, dedica la sua attenzione agli «operatori dell fede» ...

In Lombardia contraccettivi gratis per Tutti i giovani fino a 24 anni : Contraccezione gratuita per giovani fino a 24 anni nei consultori della Lombardia e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Sono alcuni degli obiettivi di un ordine del giorno alla manovra di bilancio 2018-2020 - presentato dalla consigliera Pd Paola Bocci - approvato dal Consiglio regionale della Lombardia con 63 voti favorevoli e un solo non partecipante al voto.

Svelato il regolamento di Sanremo Giovani con due brani in gara : Tutti gli ultimi dettagli : Il regolamento di Sanremo Giovani arriva dopo le ultime indiscrezioni sullo sdoppiamento della gara, che vedrà le Nuove Proposte esibirsi in una sessione dedicata della manifestazione che andrà in onda nel mese di dicembre e che di fatto rappresenterà la prima settimana di Festival. I vincitori di questa prima settimana entreranno a far parte della rosa dei Big che prenderanno parte alla settimana di Sanremo al via da 5 febbraio, ...

Juventus - 2-0 al Bayern. Allegri : 'Bravi Tutti - anche i giovanissimi. Felice per Favilli - ma andrà al Genoa' : 2-0 al Bayern Monaco: comincia al meglio la stagione della Juventus. Il successo nella prima amichevole di International Champions Cup può far sorridere Massimiliano Allegri, Felice anche per la ...

Infortuni : Ance Veneto Giovani - per sicurezza sul lavoro facciamo squadra Tutti insieme (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Comprendo – spiega Prearo - le ragioni dei sindacati che hanno indetto uno sciopero per lanciare un segnale. Tale strumento, però, deve mettere al centro del dibattito non solo la questione dei subappalti, ma anche quella che riguarda più da vicino la contrattualistica a

Infortuni : Ance Veneto Giovani - per sicurezza sul lavoro facciamo squadra Tutti insieme : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) - “Il mio personale cordoglio e quello dell’associazione vanno alla famiglia di Riccardo Gasparini, che è l’ennesima vittima di un bollettino che continua ad allungarsi inesorabilmente. Questo tragico incidente non riguarda direttamente l’edilizia, ma lascia senza parole

Openpolis : “Pochi i giovani nella politica italiana a Tutti i livelli” : In Parlamento l’età media non è mai stata così bassa: il 34,5% dei deputati aveva al momento dell’elezione tra i 30 e 40 anni. Il quadro complessivo della presenza di giovani nella politica non è così roseo. Nelle regioni e ancora di più nei comuni capoluogo continuano a dominare gli over 40, soprattutto nei ruoli chiave.Continua a leggere