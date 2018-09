Turista muore a Rimini | bagnini assenti

Salento - Turista muore per liberare delle tartarughe in mare / Cosa è successo al 70enne di Padova? : Un turista di 70 anni del padovano è morto nel Salento dopo aver liberato in mare delle tartaruge. Cosa è successo all'uomo che è stato soccorso invano dalla moglie e dal 118?(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:01:00 GMT)

Choc su volo di linea - Turista assume cocaina e muore d'overdose : Choc su un volo della compagnia Jet2 , dove un passeggero britannico è morto a causa di un' overdose . Il velivolo, partito sabato sera da Manchester e diretto a Ibiza, ha dovuto pertanto effettuare ...

Turista si droga in aereo e muore di overdose davanti ai passeggeri : Ha assunto droga mentre viaggiava in aereo. Così è morto un Turista britannico mentre si trovava a bordo di un volo della compagnia Jet2 da Manchester a Ibiza. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni a The Sun, l'uomo aveva iniziato a tremare manifestando alcuni sintomi tipici da overdose. Il Turista, prima di sentirsi male, si era chiuso in bagno diverse volte mentre il volo attraversava la Francia, probabilmente per assumere droga diverse ...

Turista muore durante un'immersione all'Isola del Giglio : Tragedia all'Isola del Giglio. Un uomo di 54 anni è morto oggi, intorno alle 12.30, mentre si apprestava a svolgere un'immersione. Il 54enne, un Turista di origine cubana residente a Porto Recanati, ...

Gommone si ribalta durante tour in mare - Turista muore davanti agli occhi della figlia : Il natante su cui si trovavano diversi turisti era trainato da un motoscafo ma si è ribaltato intrappolando la 58enne in acqua. La donna è morta davanti agli occhi della figlia che trascorreva la vacanza con lei ed era impegnata nella stessa esscursione al suo fianco.Continua a leggere

Dramma a Riccione : Turista si tuffa in acqua e muore annegata al primo giorno di mare : La vittima era entrata in acqua poco dopo che il marito ne era uscito. È stata ritrovata esanime di schiena a pelo d'acqua, per lei inutili i successivi soccorsi da parte dei bagnini e del personale sanitario del 118: è stata dichiarata morta sul posto.Continua a leggere

Tragedia in vacanza : Turista italiano muore in un incidente : Sebastien Giordani ha perso la vita insieme a tre donne spagnole nello schianto che ha coinvolto un camion e il minibus su...

Turista pugliese muore a Riccione al primo giorno di mare : Tragedia a Riccione , stamani intorno alle 11 dove un bagnante ha visto affiorare un corpo a pelo d'acqua, a pochi metri dalla riva. A morire è stata una Turista di 63 anni nei pressi dello ...

Sardegna - malore mentre fa il bagno : muore Turista lombarda : Tragedia questa mattina a Villasimius, dove una turista lombarda di 80 anni ha accusato un malore mentre faceva il bagno ed è morta. L’anziana, residente in provincia dei Bergamo, si trovava in acqua nella spiaggia di Campus quando improvvisamente si e’ sentita male. Alcuni bagnanti l’hanno vista in difficolta’, vicino agli scogli, e hanno subito chiamato il 118. Sul posto insieme ai medici del 118 sono intervenuti gli ...

Livorno : malore in spiaggia - Turista romano muore all’Isola d’Elba : Un turista è deceduto in seguito a un malore nella spiaggia davanti al Porto di Marciana Marina, sull’Isola d’Elba: sul posto il 118 e il personale militare dell’Ufficio locale marittimo di Marciana Marina. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 72enne ieri intorno alle 13:30. L'articolo Livorno: malore in spiaggia, turista romano muore all’Isola d’Elba sembra essere il primo su Meteo Web.

Giallo a Hurghada Turista inglese muore tre ore dopo il marito Evacuati 300 turisti : La coppia era in vacanza sul Mar Rosso e non aveva apparenti problemi si salute. In un primo momento si è pensato all’ipotesi del cibo avariato. L’agenzia viaggi ha fatto evacuare dal resort 300 turisti

Diano Marina - Turista svizzero muore punto da calabrone : Tags: calabrone cronaca Diano Marina Imperia notizie liguria puntura shock anafilattico soccorsi Precedente

Italia - Turista svizzero muore punto da insetto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Otranto - Turista si tuffa e muore in acqua : Otranto - Un bagno in mare a Conca Specchiulla si è trasformato in un dramma questa mattina. Un turista di 54 anni, residente nel Napoletano, ha infatti avuto in malore mentre era in acqua in una ...