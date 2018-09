Turchia | Erdogan nomina se stesso a capo del Fondo sovrano

Crisi Turchia - come investire nel paese di Erdogan con la lira sulle montagne russe : I gestori tracciano una mappa per aiutare i risparmiatori a capire come muoversi in questa fase turbolenta del mercato di Istanbul dopo la decisione della banca centrale di alzare i tassi d’interesse...

Turchia - la banca centrale alza i tassi nonostante Erdogan : ...i tassi d'interesse il presidente turco Recep Erdogan aveva invece chiesto alla banca centrale un abbassamento dei tassi sostenendo che un elevato costo del denaro potesse danneggiare l'economia ...

Turchia - la Banca centrale sfida Erdogan e alza i tassi al 24%. La lira rimbalza : Erdogan aveva chiesto di abbassare i tassi, la Banca centrale della Turchia li ha invece alzati, e non di poco, portandoli al 24% dal 17,75 per cento. L’istituto monetario, accusato...

Turchia - Erdogan chiede il taglio dei tassi. Lira a picco : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan torna a scagliarsi contro il rialzo dei tassi, ritenuto «la ragione» dell'inflazione. La Turchia «dovrebbe tagliare questi alti tassi di interesse» ha detto in ...

Turchia - Erdogan chiede il taglio dei tassi e attacca la Banca centrale. Lira giù : "Stiamo lottando per risolvere tutti i problemi che influenzano negativamente la nostra economia, in particolare la volatilità del tasso di cambio, senza mai uscire dal quadro del libero mercato", ha ...

Turchia : le parole di Erdogan fanno crollare la lira turca : "La Banca centrale turca dovrebbe tagliare i tassi di interesse perchè un costo del denaro alto danneggia l'economia del Paese". Le parole del presidente Erdogan hanno fatto crollare nuovamente la lira turca con il cambio usd/try, cresciuto del 3% a 6,5341 sulle aspettative di un aumento dei tassi di ...

Siria - summit Turchia-Iran-Russia : “no guerra su Idlib”/ Putin “via terroristi” - Erdogan ”disarmare al-Qaeda” : guerra Siria, ultime notizie: vertice oggi tra Iran, Russia e Turchia a Teheran. Si decide il futuro del Medio Oriente, con Trump che chiede a Putin ed Erdogan di sfilarsi da Assad(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:25:00 GMT)

Erdogan : gli USA hanno fatto della Turchia un obiettivo strategico - : "I recenti sviluppi nell'economia apriranno nuove porte e forniranno nuove opportunità di sviluppo. Prevediamo di accogliere 40 milioni di turisti. I progetti nel settore della difesa valgono oggi 45 ...

Turchia : leader opposizione Kilicdaroglu - Erdogan strumentalizza vicenda Brunson per coprire fallimenti economici : ... detenuto nel paese dal 2016 con l'accusa di terrorismo, e la crisi con gli Stati Uniti che ne è derivata "per coprire i propri fallimenti in economia". È quanto dichiarato in una conferenza stampa ...

Chi stalla parte della Turchia? Le nuove amicizie di Erdogan dopo la lite con Trump : Pochi minuti dopo riceveva la telefonata dell'amico Vladimir Putin, giusto per fare un esempio di quale poteva essere la direzione data alla politica estera di Ankara dopo le umiliazioni subite per ...

Turchia - ERDOGAN-MACRON : "STABILITA' ECONOMICA CONTA"/ Ultime notizie : presidente turco spara a 0 su Trump : TURCHIA, telefonata tra Erdogan e Macron: "stabilità ECONOMICA conta". Intanto il ministro turco Albayrak ha fatto sapere le intenzioni del governo per combattere la crisi.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 00:06:00 GMT)

Turchia - Erdogan-Macron : "stabilità economica conta"/ Ultime notizie - crisi : governo rassicura investitori : Turchia, telefonata tra Erdogan e Macron: "stabilità economica conta". Intanto il ministro turco Albayrak ha fatto sapere le intenzioni del governo per combattere la crisi.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:35:00 GMT)

La crisi turca non ha solo carattere finanziario, ma anche geopolitico. Erdogan ha ora davanti a sé una scelta difficile. Solo dopo si capirà se il peggio sarà alle spalle. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 06:08:00 GMT)