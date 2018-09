Trump pronto a colpire ancora la Cina | annuncerà nuovi dazi per 200 miliardi di dollari

Usa - Bloomberg sfida Trump : pronto a candidarsi alle elezioni 2020 : Donald Trump potrebbe presto avere un nuovo rivale per le prossime elezioni alla Casa Bianca. Michael Bloomberg, tre volte sindaco di New York e a capo di un impero dei media, sta valutando...

Clima : Trump pronto ad allentare le restrizioni sulle emissioni di metano : Secondo il New York Times, Trump sarebbe pronto ad allentare le restrizioni sulle emissioni in atmosfera del metano: l’agenzia per la protezione ambientale starebbe per rendere pubblica una proposta per indebolire la norma della precedente amministrazione secondo cui le aziende devono monitorare e riparare eventuali perdite di metano. Si tratterebbe di un ulteriore passo dell’amministrazione Trump contro le normative ...

Frode bancaria - ex avvocato di Trump in tribunale : pronto a dichiararsi colpevole : Michael Cohen , ex avvocato personale di Donald Trump , ha accettato di dichiararsi colpevole di Frode bancaria e violazione del finanziamento elettorale in relazione a una società da lui costituita ...

Guerra commerciale : Trump pronto a imporre dazi da $200 miliardi su metà dei prodotti cinesi - Wsj - : L'amministrazione Trump è pronta a imporre nuove sanzioni commerciali alla Cina nel corso di questa settimana, nonostante l'intenzione di avviare un nuovo round di trattative con Pechino. E' quanto ...

Trump pronto a imporre sanzioni contro tutti i paesi che importano petrolio da Iran - WSJ - : L'amministrazione Trump starebbe preparando sanzioni contro tutti i paesi che importano petrolio dall'Iran. E' quanto riporta il Wall Street Journal, affermando che tra i paesi a rischio sanzioni si ...

Trump pronto a rivedere accordi duty-free con nazioni piccole : Washington aveva già fatto scattare, come per gran parte del mondo, i dazi su acciaio e alluminio turchi, a cui la nazione rispose con misure equivalenti contro riso, tabacco e auto americani. ...

Dazi - Trump pronto a nuova stretta su prodotti cinesi : Pechino, 1 ago. (AdnKronos) – Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione l’aumento delle tariffe su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi importati negli Usa. E’ quanto riferisce Bloomberg News, citando forti informate, secondo le quali l’amministrazione del presidente Donald Trump intende raddoppiare i Dazi sui beni in questione, portandoli dal 10 al 25%.Le nuove tariffe dovrebbero essere annunciate ...

Usa-Iran - prove di disgelo. Trump : ‘Pronto a incontrare leader senza precondizioni’ Teheran : ‘Prima riduca ostilità verso noi’ : Prima l’escalation fatta di accuse, offese personali e minacce, quindi la mano tesa con l’invito ad abbassare i toni allo scopo aprire un dialogo. Una strategia che ha portato i suoi frutti nei rapporti con Kim Jong-un e che Donald Trump sembra stia utilizzando anche con l’Iran. Pochi giorni dopo l’ennesima lite mediatica, il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere pronto a incontrare il presidente iraniano Hassan ...

Trump pronto a incontrare il presidente iraniano Rouhani

Trump : senza sicurezza ai confini - pronto allo shutdown : New York, 30 lug., askanews, - 'Se non otterremo la sicurezza al confine dopo molti, molti anni di discussioni nel Paese, non avrei alcun problema' a portare gli Stati Uniti 'allo shutdown', ovvero ...

Trump pronto a incontrare Putin a Mosca : l'annuncio della Casa Bianca : Ne va del destino delle due superpotenze ma anche, in definitiva, del nostro mondo. Con buona pace di chi si oppone per motivi ideologici o politici.