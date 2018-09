Tria resiste alle pressioni di M5S e Lega | deficit entro l’1 | 6% e niente nuovo debito

corriere

: RT @Corriere: Tria resiste, deficit non oltre l’1,6%. L’ipotesi di una tassa per grandi aziende e ban... - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Tria resiste, deficit non oltre l’1,6%. L’ipotesi di una tassa per grandi aziende e ban... - ottawa72 : RT @Corriere: Tria resiste, deficit non oltre l’1,6%. L’ipotesi di una tassa per grandi aziende e ban... -

(Di domenica 16 settembre 2018) Iniziano oggi i lavori dei ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini con il premier Giuseppe Conte per stabilire con quante risorse finanziare ogni singola misura in vista della legge di bilancio. I risparmi o le entrate per fare quadrare i conti dovranno ammontare ad almeno 15 miliardi. Intanto nella maggioranza spunta l’ipotesi di un’imposta per grandi aziende e banche