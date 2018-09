Trasporto e servizi ai disabili | le Province ribadiscono | ' Le competenze sono regionali'

Tecnologia : l’Agenzia Spaziale Europea a caccia di idee per futuri servizi di Trasporto : Una “call for ideas” è stata lanciata dall’Agenzia Spaziale Europea: è rivolta a singoli individui, industrie del settore e non, startup, università e istituzioni ed ha l’obiettivo di individuare servizi per utenti privati e imprese commercialmente redditizie complementari ai programmi e alle attività già esistenti dell’Esa relative al trasporto Spaziale del futuro. Si tratta di un primo passo per identificare idee ...