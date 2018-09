Tragedia per un gioco a Sesto San Giovanni | 15enne precipita in una condotta di

Un bidone è per sempre : Vratislav Greško - uno dei grandi responsabili della “Tragedia” sportiva del 5 maggio : Vratislav Greško è un ex calciatore slovacco, di ruolo difensore.Dopo i primi anni di carriera in patria con il Dukla B.B. e l’Inter Bratislava, Greško passò al Bayer Leverkusen nella stagione 1999-2000. A ottobre 2000 fu acquistato per 14 miliardi di lire dall’Inter, da tempo alla ricerca di un terzino sinistro, con un contratto quinquennale. Greško giocò tuttavia solo due stagioni a Milano con prestazioni altalenanti; fu ...

Tragedia del Molinetto - oltre 4mila euro donati alla Pro Loco per la tutela legale : Dopo la Regione Veneto, 'da sempre vicina alla Pro Loco e alle sagre - ha detto ieri , mercoledì 12, il Governatore Luca Zaia - anche il mondo del volontariato ha voluto sostenere la Pro Loco donando ...

Gole del Raganello - sette indagati per la Tragedia. Anche tre sindaci : Un passo in avanti nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari per le vittime del 20 agosto a Civita

Maltempo - Tragedia del 20 Agosto nelle Gole del Raganello : 7 indagati per “omicidio colposo” : La Procura della Repubblica di Castrovillari ha emesso sette informazioni di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia delle Gole del torrente Raganello, nel Comune di Civita in Calabria, dove il 20 Agosto scorso un’onda di piena ha ucciso 10 persone, 9 escursionisti e una guida. Sull’identità delle persone nei confronti delle quali sono stati emessi gli avvisi di garanzia, che vengono notificati in queste ore ...

Calabria - Tragedia del Raganello : 7 indagati per i 10 morti nel torrente : Ci sono sette indagati per la morte dei dieci escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello nelle gole del parco del Pollino, in Calabria, il 20 agosto 2018. Lo ha fatto sapere il procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla: “Doveroso stringere i tempi ed accelerare, per le vittime e per i feriti”.Continua a leggere

Toninelli - "Decreto Genova in CdM domani"/ Ponte Morandi - ultime notizie : ad Spea - "addolorato per Tragedia" : Crollo Ponte Morandi, Toninelli: 'decreto Genova in CdM forse già domani', slitta revoca concessioni ad Autostrade. Ad Spea interrogato: 'addolorato'.

Tragedia sull'A8 : scende dopo incidente per soccorrere i figli piccoli - travolta e uccisa : Tragedia sull' A8 a un chilometro dal casello di ingresso a Milano . Una donna è scesa dalla propria auto per mettere in sicurezza i figli dopo essere stata coinvolta in un incidente ma è stata ...

Chicago Fire 7×02 : Tragedia in arrivo per la 51? : Chicago Fire 7×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv andrà in onda sulla NBC mercoledì, 3 ottobre 2018. “Going to war” affronterà la prima parte del crossover che unirà i tre show. Ancora una volta dovremo fare i conti con il pericolo: la trama di Chicago Fire 7×02 ci parla infatti di una potenziale vittima fra i volti conosciuti. Chicago Fire 7×02 trama e anticipazioni Da quando abbiamo ricevuto ...

Tragedia a Perugia : cacciatore ucciso da un colpo partito dal suo fucile : In Umbria, precisamente nella zona di Massa Martana (Perugia), domenica mattina è accaduto un tragico incidente ai danni di un cacciatore. Un sessantatreenne è morto in seguito ad un colpo di fucile partito proprio dalle sue mani. Una vera fatalità quella confermata dai carabinieri del posto che hanno rivelato la tipologia dell'arma, un calibro 12 automatico, oltre alle ipotesi sulla morte e i dettagli sul ritrovamento del corpo dell'uomo. La ...

Tragedia sul Monviso : alpinista precipita e muore/ Ultime notizie : cordata francese resta bloccata per lo choc : Tragedia sul Monviso: alpinista precipita e muore. Non si conosce l'identità della vittima, cordata di tre francesi sotto choc dopo aver assistito alla caduta resta bloccata.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:28:00 GMT)

Tragedia a Cerignola : bimbo di 3 anni muore soffocato - il papà si suicida per il dolore : Una drammatica vicenda [VIDEO] si è verificata nei giorni scorsi in Puglia, precisamente mercoledì 5 settembre a Cerignola, comune della provincia di Foggia. Nella zona, infatti, si è consumata una vera e propria Tragedia familiare dove un padre di appena trentanove anni, Giuseppe C., dopo aver perso il proprio figlioletto di 3 anni ha deciso di farla finita buttandosi sotto ad un treno sui binari della stazione di Cerignola Campagna. Secondo ...

Ponte Morandi - Gilberto Benetton : “Il nostro silenzio dopo la Tragedia? Per noi è segno di rispetto” : Ventitre giorni di silenzio. Non una parola. Ma oggi, a oltre tre settimane dal crollo del Ponte Morandi di Genova e dopo la morte di 43 persone, la famiglia Benetton parla dalle colonne del Corriere della Sera. Lo fa Gilberto, fondatore del gruppo e presidente di Edizione, la finanziaria di famiglia. Che, attraverso Sintonia Spa, detiene il 30,25% di Atlantia, che possiede l’88,06% di Autostrade per l’Italia. “Dalle nostre ...

11 settembre - ex-operatore della Cbs pubblica video inediti e restaurati della Tragedia delle Torri gemelle : A pochi giorni dal 17esimo anniversario, un ex cameraman della Cbs, Mark LaGanga, ha pubblicato online alcune immagini inedite e restaurate registrate nei momenti appena successivi all’attentato delle Torri gemelle. Nel video LaGanga incontra soccorritori, poliziotti e vigili del fuoco al lavoro, e riprende i feriti portati via in barella. Quasi 30 minuti per uno documento storico straordinario L'articolo 11 settembre, ex-operatore della ...