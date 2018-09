Torino | un grande Meité riprende l' Udinese Ko Iago e De Silvestri Valeri disatroso

Torino - Cairo : "Grande Toro - potevamo anche vincere. Noi squadra vera" : Soddisfazione e persino un pizzico di rammarico per Urbano Cairo. Perché, parola del numero uno granata, "il risultato si poteva ribaltare e alla fine avremmo anche potuto vincere. Ma a conti fatti - ...

Festa de L'Unità a Torino. Ecco il programma completo. Carretta : "Sarà un grande presidio democratico" : DISCUSSIONE TRATTA DAL LIBRO RIFORMISTI' Enrico MORANDO già Sottosegretario all'Economia, Angelo PICHIERRI professore Università Torino. Modera Alberto SALUZZO Direzione PD Torino ORE 21.00 ' LA NAZI-...

Con 'Le maniche del Capitano' il Grande Torino approda alla Terra dei Santi : Nell'ambito del festival dedicato a Don Bosco Tappa castelnovese, questa sera giovedì 23 agosto, per il festival teatrale 'Basta che siate giovani perchè io vi ami assai' dedicato alla figura di San ...

Burdisso : 'Cairo mi ha detto che farà un grande Torino' : TORINO - Sulle colonne dell'edizione odierna di 'Tuttosport', l'intervista esclusiva a Nicolás Andrés Burdisso , difensore argentino di 37 anni, ex di Boca Juniors, Inter, Roma, Genoa e, nella scorsa ...

Torino - Mazzarri ha trovato un grande centrocampista : che esordio per Meite : esordio boom per il centrocampista Meite, importante innesto per il Torino. Si è conclusa la prima giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato qualche sorpresa ma anche molte certezze. Una partita che ha regalato grande spettacolo è stata sicuramente quella tra Torino e Roma, ottima prestazione per la squadra di Walter Mazzarri, partita che sembrava indirizzata verso il pareggio, poi l’invenzione del giovane Kluivert ...

Dzeko beffa i granata - la Roma vince al Grande Torino : La differenza tra Torino e Roma c’è ancora, anche se delle due sontuose campagne acquisti si vedono pochi frutti, almeno all’inizio, con appena quattro novità in campo. Una, però, è quella che entrando a partita in corso spezza l’equilibrio e regala a Di Francesco tre punti preziosi: è il classe 1999 Kluivert, figlio d’arte, che ad un minuto dal te...

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Calciomercato - non solo le big : Roberto Soriano al Torino è un "grande colpo" : Il centrocampista italo-tedesco ex Sampdoria, ed ex nazionale azzurro, lascia la Spagna e torna in Italia per affrontare la...

Torino - domani grande sfida con il Liverpool : Amichevole internazionale per il Torino, che domani sera affronta il Liverpool di Jurgen Klopp. Un difficile banco di prova, sul quale Walter Mazzarri testerà la tenuta della squadra – gli inglesi sono reduci dalla manita rifilata al Napoli – prima del via ufficiale della stagione. Il tecnico granata ha convocato 21 giocatori. C’è Niang, al suo primo gettone dal rientro dai Mondiali, ma non c’è Ljajic, alla prese ...

“Uniti dal destino - per sempre amici”. La Chapecoense visita Superga e rende omaggio al Grande Torino : “Uniti dal destino, per sempre amici”. C’è un filo rosso che collega la storia della squadra brasiliana della Chapecoense con il Torino Fc. Due società storiche che in epoche diverse hanno vissuto due drammi simili. Il 4 maggio del 1949 l’aereo del “Grande Torino” si schiantò sulla collina di Superga cancellando la squadra più forte, capace di vincere cinque scudetti consecutivi dal 1943 al 1949. Il 28 novembre 2016 la stessa sorte tocca ...

CICLISMO / SAN FRANCESCO AL CAMPO E' partita alla grande la Sei Giorni di Torino 2018 : alla serata hanno partecipato, fra gli altri, l'Assessore Regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris e il sindaco di San FRANCESCO al CAMPO Sergio Colombatto, che hanno aperto ufficialmente la ...