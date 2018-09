Torino | Mazzarri | ' Abbiamo stradominato su un campo di patate'

Torino - Mazzarri : "Campo di patate". Petrachi : "Perché con noi la Var non viene utilizzata?" : Il Torino si lamenta per la conduzione arbitrale di Valeri di Udinese-Torino. E lo fa partendo dall'episodio del minuto numero 11, sul punteggio di 0-0, quando Berenguer segna con un colpo di testa ma ...

Serie A Torino - Mazzarri : «A Udine per i tre punti» : Torino - " La partita di domani è una grossa prova di maturità. Dobbiamo provare a vincere o a fare risultato ". Ricomincia dall' Udinese il campionato del Torino di Walter Mazzarri che, alle buone ...

Torino - Mazzarri : “a Udine per vincere” : “La partita di domani è una grossa prova di maturità. Dobbiamo provare a vincere o a fare risultato”. Ricomincia dall’Udinese il campionato del Toro di Walter Mazzarri che, alle buone prove pre-sosta, vuole abbinare i risultati al gioco. Puntando sul turn-over: “Negli ultimi anni la squadra è arrivata nona. Se vogliamo fare qualcosa in più, serve che chi arriva qui accetti la competizione. E’ già domani mi ...

Torino - senti Mazzarri : «Iago? Per me sono tutti titolari» : Torino - Dopo Roma e Inter, un solo punto, molto stretto ai granata che meritavano di più, e la vittoria contro la Spal, il Toro va a Udine per confermare il suo momento e, soprattutto, restare ...

Torino - Mazzarri : 'La squadra sta prendendo forma' : Così Walter Mazzarri , allenatore del Torino , intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare un bilancio durante la sosta per le nazionali. ' Con la Spal abbiamo fatto un'ottima gara, ma abbiamo ...

Mazzarri a Sky : 'Felice del Torino - voglio portare la squadra a giocarsela con tutte' : In questo mondo siamo abituati a guardare i risultati, ma abbiamo giocato tre ottime partite. Con la Spal abbiamo vinto, anche se avremmo potuto chiuderla prima, abbiamo sofferto un po' nel finale. ...

Ds Torino : 'Mazzarri accontentato sul mercato. Belotti-Zaza? Trovi il modo di far giocare anche Iago Falque' : Il ds del Torino Gianluca Petrachi commenta a RMC Sport il mercato granata: 'Abbiamo cercato di accontentare in tutto il tecnico in estate, con una rosa ampia e prendendo giocatori che si addicono al suo modulo. Su alcune situazioni siamo arrivati ...

Torino - Mazzarri : “dobbiamo essere più cinici” : Mazzarri incassa i primi tre punti della stagione del Torino, anche se con qualche sofferenza di troppo nel finale. “Siamo partiti bene rendendoci subito pericolosi con Belotti – ha spiegato il tecnico granata -, stavamo giocando bene e potevamo sbloccarla, ma dopo la pausa ci siamo ghiacciati, tanti pensavano di non giocare più. La squadra dopo il rientro non mi è piaciuta, poi nel secondo tempo siamo andati in vantaggio ...

Torino Spal sospesa per pioggia/ Ultime notizie : la partita sarà rinviata? Mazzarri : “Così non si può giocare” : Torino Spal sospesa per pioggia: la partita sarà rinviata? Mazzarri: “Così non si può giocare”. Le Ultime notizie: decisivo prossimo sopralluogo sul terreno di gioco dell'Olimpico(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:27:00 GMT)

Le cessioni recenti e le scelte di Mazzarri : Cairo analizza il suo Torino - ma si contraddice… : Urbano Cairo ha parlato delle cessioni di Ljajic e Niang delle ultime ore di mercato, adesso è il Toro di Mazzarri Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha appena completato le cessioni di Niang e Ljajic rispettivamente volati a Rennes e Besiktas. Il patron ha spiegato l’addio del serbo, cessione un po’ contestata da una frangia dei tifosi: “lui ha avuto un’offerta molto importante dalla Turchia ed è stato lui a ...

Torino - Cairo : "Ljajic? Via a malincuore - ha scelto lui. Questo è il Toro di Mazzarri" : Ammette che Adem Ljajic è andato via , passando al Besiktas, "a malincuore" perché "lui ha avuto un'offerta molto importante dalla Turchia ed è stato lui a decidere diversamente. A me piaceva tanto". ...

Torino - Mazzarri prepara il cambio di modulo : pronto Zaza : Il Torino si prepara per la gara di campionato contro la Spal, scalpita l’attaccante Simone Zaza ed in particolar modo Mazzarri pensa al cambio di modulo, probabilmente ad un 3-4-1-2 con Iago alle spalle di Zaza e Belotti. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore: “E’ la squadra prima in classifica, facile immaginare dunque che per noi non sarà una gara facile da affrontare, ma questo è un calcio che riserva spesso delle ...

Torino - Ansaldi out contro la Spal - Baselli quasi : Mazzarri conferma Ola Aina e Soriano : Il Torino cerca ancora la prima vittoria in campionato, che al prossimo turno oppone la Spal ai granata guidati da Walter Mazzarri. Per la sfida contro gli emiliani il tecnico di San Vincenzo dovrà rinunciare ad Ansaldi, già assente per squalifica nella prima giornata: il laterale, che ha subito una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro, sarà assente per almeno 40 giorni. quasi sicuramente mancherà anche Baselli, che ancora ...

Torino - perchè non schierare il 3-4-1-2? Le soluzioni per Mazzarri : Il Torino è reduce dall’importante rimonta sul campo dell’Inter, pareggio con il risultato di 2-2 che ha permesso alla squadra di Walter Mazzarri di muovere la classifica. Adesso match davanti al pubblico amico contro la Spal, i granata devono trovare ad ogni costo il primo successo della stagione. Il Torino può contare su importanti soluzioni in ogni reparto ma Mazzarri deve riuscire a sfruttare tutto il potenziale offensivo, ...