Toninelli | Autostrade chiede soldi a dipendenti per risarcire vittime” Società

Genova - Toninelli : Autostrade ignobile - costi su lavoratori : Roma, 16 set., askanews, - "È incredibile leggere di Autostrade che chiede ai suoi dipendenti di devolvere parte dello stipendio per risarcire le vittime di Genova . Scaricare i costi del disastro sui ...

Toninelli - NUOVA GAFFE SU GENOVA/ Foto - il riferimento alla revoca di Autostrade : i social non perdonano : TONINELLI sorride accanto al plastico del Ponte Morandi da Vespa. Foto , scoppia la polemica sui social per lo scatto che vede il ministro delle infrastrutture troppo euforico(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:11:00 GMT)

Ponte Morandi - Toninelli ironizza sulla revoca ad Autostrade - poi rimuove il post. Pd : “Imbarazzante” : Polemica sul ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che in una foto pubblicata su Instagram ironizza sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova: "Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere”. Poi rimuove la didascalia. Polemiche dal Pd: "Imbarazzante, non sta bene".Continua a leggere