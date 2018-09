TIFONE MANGKHUT SU CINA E HONG KONG | QUASI 100 MORTI NELLE FILIPPINE Video ultime

TIFONE MANGKHUT in Cina : 2 morti. Decine di vittime nelle Filippine | : Secondo i metereologi è la tempesta più potente di quest'anno nel mondo. Sepolti dal fango 40 cercatori d'oro in territorio filippino, recuperati sette cadaveri. Ora si è spostata su Hong Kong, dove sono già oltre 100 le persone ferite

Il TIFONE MANGKHUT tocca terra in Cina - due morti