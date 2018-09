Tifone Mangkhut si abbatte su Hong Kong 30 morti nelle Filippine

Tifone Mangkhut su Hong Kong - italiani prigionieri negli hotel : «500 voli cancellati - il vento ci frantuma le finestre» : «Siamo prigionieri in albergo e abbiamo paura: il vento del Tifone Mangkhut sta riducendo in frantumi le finestre dei grattacieli». Il Tifone Mangkhut , che ha provocato morte e...

Nelle Filippine i morti per il Tifone Mangkhut sono almeno 28 : Nelle Filippine almeno 28 persone sono morte a causa del tifone Mangkhut, arrivato domenica nel nord del paese. Le frane dovute alle intense piogge sono state la principale causa delle morti: 20 persone sono morte nella regione di Cordillera, 4 in quella di Nueva Vizcaya e una venticinquesima in un’altra zona. --A queste se ne aggiungono altre tre nella regione di Cagayan, quella dove il tifone ha toccato la terraferma. Secondo un conteggio ...