Tifone Mangkhut in Cina | 2 morti Decine di vittime nelle Filippine

Tifone Mangkhut SU CINA E HONG KONG : QUASI 100 MORTI NELLE FILIPPINE/ Video ultime notizie : minatori travolti : FILIPPINE : 28 MORTI per il TIFONE MANGKHUT . ultime notizie , ora si trova ad HONG KONG e dirige verso la CINA . Il bollettino delle vittime potrebbe essere solo parziale: il Video choc(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 17:27:00 GMT)

Il Tifone Mangkhut tocca terra in Cina - due morti