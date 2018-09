Tifone Mangkhut fa 28 vittime nelle Filippine e adesso si sta abbattendo Cina e Hong Kong

Nelle Filippine i morti per il Tifone Mangkhut sono almeno 28 : Nelle Filippine almeno 28 persone sono morte a causa del tifone Mangkhut, arrivato domenica nel nord del paese. Le frane dovute alle intense piogge sono state la principale causa delle morti: 20 persone sono morte nella regione di Cordillera, 4 in quella di Nueva Vizcaya e una venticinquesima in un’altra zona. --A queste se ne aggiungono altre tre nella regione di Cagayan, quella dove il tifone ha toccato la terraferma. Secondo un conteggio ...

Tifone Mangkhut - almeno 28 morti nelle Filippine. E la tempesta peggiore dell'anno va verso la Cina : Lo riferisce il New York Times, precisando che, secondo i metereologi, si tratta della tempesta più potente di quest'anno nel mondo. Nell'isola filippina di Luzon il Tifone ha sradicato alberi, ...

Il Tifone Mangkhut ha fatto 25 morti nelle Filippine. Ora è diretto verso la Cina : L'Organizzazione meteorologica mondiale , OMM, ha definito Mangkhut il ciclone tropicale più forte dell'anno in tutto il mondo. Le Filippine vengono colpite spesso da tifoni in questo periodo dell'...

Tifone Mangkhut punta a Hong Kong. Almeno 25 vittime nelle Filippine - : Secondo i metereologi si tratta della tempesta più potente di quest'anno nel mondo. Nell'isola di Luzon ha provocato frane e inondazioni. Ora si sta spostando verso Hong Kong e il sud della Cina

Tifone Mangkhut colpisce le Filippine : adesso la preoccupazione è per Hong Kong : La parte Nord delle Filippine è stata attraversata dal Tifone Mangkhut che ha costretto diverse migliaia di persone ad abbandonare le loro abitazioni dopo aver ricevuto un esplicito avviso da parte delle autorita'. Il Tifone è stato classificato come una categoria 5. Le spire nuvolose si sono estese per quasi mille chilometri provocando distruzione. Per ora si contano 25 vittime. I soccorsi L'intervento da parte delle autorita' è stato ...

Filippine - continua la furia del Tifone Mangkhut : 13 morti - 400 voli cancellati : Il supertifone Mangkhut, il più potente dell’anno per l’Asia, si è abbattuto con tutta la sua violenza oggi sulle Filippine, producendo un bilancio provvisorio di 13 morti, per poi prendere la direzione di Hong Kong e della provincia cinese di Guangdong. Lo hanno riferito le autorità, secondo cui due soccorritori, un 13enne ed una famiglia di quattro persone sono morte nelle province settentrionali di Benguet e Nueva Vizcaya. Altre ...

