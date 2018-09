Tifone Mangkhut colpisce le Filippine | adesso la preoccupazione è per Hong Kong

Blastingnews

(Di domenica 16 settembre 2018) La parte Nord delleè stata attraversata dalche ha costretto diverse migliaia di persone ad abbandonare le loro abitazioni dopo aver ricevuto un esplicito avviso da parte delle autorita'. Ilè stato classificato come una categoria 5. Le spire nuvolose si sono estese per quasi mille chilometri provocando distruzione. Per ora si contano 25 vittime. I soccorsi L'intervento da parte delle autorita' è stato immediato e i piani per riuscire a superare l'emergenza VIDEOsono stati creati proprio basandosi sull'esperienza avuta con ilHaiyan, che portò la morte di 6000 persone nel non lontano 2013. La tempestaè molto simile e dunque affrontare le conseguenze della devastazione potrebbe essere più semplice. Stando a quanto comunicato dai media locali, il piano d'emergenza non riuscira' a coprire l'Isola di Luzon per via del blocco ...