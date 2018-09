Tifone Mangkhut | almeno 25 morti nelle Filippine

Filippine - continua la furia del Tifone Mangkhut : 13 morti - 400 voli cancellati : Il super tifone Mangkhut , il più potente dell’anno per l’Asia, si è abbattuto con tutta la sua violenza oggi sulle Filippine , producendo un bilancio provvisorio di 13 morti , per poi prendere la direzione di Hong Kong e della provincia cinese di Guangdong. Lo hanno riferito le autorità, secondo cui due soccorritori, un 13enne ed una famiglia di quattro persone sono morte nelle province settentrionali di Benguet e Nueva Vizcaya. Altre ...

Il Tifone Mangkhut si abbatte sulle Filippine : almeno 14 morti : L'Organizzazione meteorologica mondiale , OMM, ha definito Mangkhut il ciclone tropicale più forte dell'anno in tutto il mondo. Le Filippine vengono colpite spesso da tifoni in questo periodo dell'...

Fillippine - si aggrava il bilancio del Tifone Mangkhut : 12 morti - 50.000 pescatori richiamati a terra : Nelle Filippine almeno 12 persone sono morte a causa del tifone Mangkhut , secondo fonti ufficiali. In precedenza notizie non confermate avevano parlato di un numero imprecisato di vittime nella citta’ costiera di Aparri, nella provincia di Cagayan. Oltre 50.000 pescatori e circa 11.000 pescherecci sono stati richiamati nei porti della provincia orientale cinese di Fujian in vista dell’arrivo del tifone Mangkhut , che nelle ultime ore ...

Il Tifone Mangkhut è arrivato nelle Filippine : Mentre l’uragano Florence è arrivato negli Stati Uniti, sul nord delle Filippine si è abbattuto il potente tifone Mangkhut. Per ora non risulta che abbia causato morti, ma decine di migliaia di persone hanno abbandonato le proprie case e un The post Il tifone Mangkhut è arrivato nelle Filippine appeared first on Il Post.