Tifone Mangkhut | almeno 25 morti nelle Filippine

Tifone Mangkhut colpisce le Filippine : adesso la preoccupazione è per Hong Kong : La parte Nord delle Filippine è stata attraversata dal Tifone Mangkhut che ha costretto diverse migliaia di persone ad abbandonare le loro abitazioni dopo aver ricevuto un esplicito avviso da parte delle autorita'. Il Tifone è stato classificato come una categoria 5. Le spire nuvolose si sono estese per quasi mille chilometri provocando distruzione. Per ora si contano 25 vittime. I soccorsi L'intervento da parte delle autorita' è stato ...