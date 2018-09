' Ti votano perché sei storpia' | insulti social alla Miss disabile

CHIARA BORDI - LA MISS ITALIA SENZA GAMBA INSULTATA SUI SOCIAL/ "Ti votano perché sei storpia" - e lei risponde : CHIARA BORDI , la MISS SENZA GAMBA , pubblica sui SOCIAL un lungo sfogo contro gli haters. Una in particolare: si chiama Mirella Improta, e la rimprovera di essere "storpia".(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:48:00 GMT)

Insulti alla miss senza gamba sui social : 'Ti votano perché sei storpia'. Ma il web insorge : E mi dispiace il fatto che le sia arrivato come messaggio il 'votatemi perché sono storpia' e non il 'guardatemi, mi manca un piede ma non ho paura di mostrarmi al mondo'. Cosa che molte persone ...