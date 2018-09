THE GIORNALISTI Video | con il nuovo singolo “New York” si preparano al “Love tour” Wind

Dai dirigenti Pd ai THEgiornalisti - tutti sul carro di Zingaretti : Nicola Zingaretti è sempre più proiettato verso le primarie del Pd [VIDEO], anche se nessuno ancora sa quando si terranno, visto che nemmeno la data del Congresso è stata stabilita. La resa dei conti tra le varie correnti del partito avverra' prima o dopo le elezioni Europee fissate per il maggio 2019? Intanto, a scanso di equivoci, il governatore del Lazio ha gia' da diversi giorni dato il via ad una campagna elettorale a tamburo battente. ...

THEgiornalisti : nel dietro le quinte della nuova «New York» : L’ascesa del «gruppo indie italiano più mainstream degli ultimi anni» è davvero inarrestabile. Il 21 settembre uscirà per Carosello Records il loro nuovo album, LOVE, quinto album in studio della band, che conterrà 11 canzoni, tra cui Questa Nostra Stupida Canzone D’Amore e Felicità Puttana, pezzi che ci hanno accompagnato per tutta l’estate e continuano a risuonare ovunque. Ad anticipare il disco, il singolo New York uscito il ...

THEgiornalisti : svelate la date dell'instore tour di "Love" : Il nuovo album in uscita il 21 settembre

Instore tour dei THEgiornalisti per Love - date e città dei firmacopie per il nuovo album : come incontrare la band : Prima dei concerti nei palazzetti, arriva l'Instore tour dei Thegiornalisti per Love, il nuovo album di inediti in uscita il 21 settembre su etichetta Carosello Records. Tommaso Paradiso, Marco Antonio "Rissa" Musella e Marco Primavera incontreranno il pubblico per i classici "firmacopie" nei negozi delle principali città italiane, eventi durante i quali autografare le prime copie vendute del loro nuovo album, in attesa di promuoverlo col ...

NewMusic : THEgiornalisti - Subsonica e Tiziano Ferro : L'album 'Love' uscirà il 21 settembre e sarà promosso con un tour nei palazzetti dello sport , BIGLIETTI , . Pubblicato anche il video di 'Bottiglie rotte' , QUI , dei Subsonica disponibile da ...

THEgiornalisti : ecco il videoclip del nuovo singolo "New York"

Tommaso Paradiso : frontman dei THEgiornalisti : 'Credo nell'educazione' : Tra anticipazioni e racconti, si parla anche del veleno che passa sui social e della politica che oggi più che mai dovrebbe parlare meglio alla gente. I Thegiornalisti saranno in tour, già quasi ...

THEgiornalisti - è uscito il nuovo singolo New York : Dopo il successo estivo di Felicità puttana, i Thegiornalisti sono tornati con un nuovo singolo (già in streaming, download e in rotazione radiofonica). Il titolo è New York e anticipa l’uscita del loro album Love (Carosello Records) previsto per il 21 settembre. Che Tommaso Paradiso e soci avessero un certo debole per la geografia lo si era già notato (dal singolo Riccione alla Corea del Nord citata in Questa nostra stupida canzone ...

New York dei THEgiornalisti - testo e significato : il nuovo singolo è una ballata malinconica : testo e significato di New York, il nuovo singolo dei Thegiornalisti in rotazione radiofonica da oggi venerdì 7 settembre e disponibile sulle piattaforme di streaming online e in digital download. Il brano è il terzo inedito estratto dal prossimo lavoro discografico della band. In attesa del primo Tour nei PalaSport, è in radio il nuovo singolo dei Thegiornalisti “New York” è il titolo del nuovo singolo dei Thegiornalisti. Il brano ...

THEGiornalisti - New York | Testo - Audio - MP3 : Canzone TheGiornalisti, New York: Audio + Testo, video, MP3 TheGiornalisti, New York Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di TheGiornalisti è New York: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Esce oggi, 7 settembre, New York, il huovo singolo dei TheGiornalisti, terzo estratto dal loro imminente album Love. La […]

Tommaso Paradiso - frontman dei THEgiornalisti : “Una nuova speranza? È Zingaretti” : Nicola Zingaretti incassa un nuovo appoggio alle primarie del Partito democratico. Intervistato dalla rivista Rolling Stones, che gli dedica anche la copertina del numero in uscita, il frontman dei Thegiornalisti ha dichiarato parlando di politica: "Vorrei - come nel primo episodio di Star Wars - una nuova speranza. Forse potrebbe essere Nicola Zingaretti".Continua a leggere