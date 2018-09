Terremoti | agire subito per l’adeguamento sismico di tutti gli edifici scolastici

meteoweb.eu

(Di domenica 16 settembre 2018) di Mario Pileggi, geologo, membro del Consiglio Nazionale “Amici della Terra” – Con l’inizio del nuovo anno scolastico e le aule piene di studenti si ripropone la necessità della messa in sicurezza deglie della responsabilità dei Sindaci che non chiudononon antisismici. Responsabilità emerse con la sentenza n.190 di Gennaio 2018 della Sezione Penale della Corte di Cassazione che stabilisce <>. Pertanto, rispondono di omissione di atti di ufficio i Sindaci che non chiudono uno scolastico senza i requisiti tecnici antisismici anche se l’immobile è situato in una zona a bassa pericolosità sismica. Necessità e ...