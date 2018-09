Tennis | semifinali Coppa Davis 2018 | Francia-Spagna 3-2 Agli iberici gli ultimi due

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Croazia-Stati Uniti 2-1. Doppio infinito vinto da Mike Bryan e Ryan Harrison : Gli Stati Uniti sono ancora vivi: questo il verdetto al termine della seconda giornata della semifinale di Coppa Davis contro la Croazia. I nordamericani Mike BRyan e Ryan Harrison vincono un Doppio infinito, durato quattro ore e quarantacinque minuti, contro Ivan Dodig e Mate Pavic con il punteggio di 7-5 7-6 (6) 1-6 6-7 (5) 7-6 (5), e si portano sull’1-2. Domani gli ultimi, decisivi, singolari. Incontro sempre sul filo ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Francia-Spagna 3-0. Benneteau/Mahut si impongono in tre set! Transalpini in Finale : Sul veloce indoor dello Stade Pierre Mauroy di Lille la Francia conclude la pratica quest’oggi nelle semifinali di Coppa Davis 2018 contro la Spagna. I Transalpini capitanati da Yannick Noah, dopo essersi aggiudicati i singolari nella giornata di ieri grazie a Benoit Paire e Lucas Pouille, si sono ripetuti quest’oggi nella giornata dedicata al doppio. La coppia Julien Benneteau/Nicolas Mahut si è imposta con il punteggio di 6-0 6-4 ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Francia-Spagna 2-0. Paire sul velluto - Pouille vince una maratona : Anche la Francia si è portata sul 2-0 contro la Spagna al termine della prima giornata di incontri delle semifinali di Coppa Davis: Benoit Paire ha battuto in tre set Pablo Carrena Busta, non al meglio a causa di un problema fisico alla coscia sinistra, mentre Lucas Pouille ha vinto un’autentica maratona al quinto set contro Roberto Bautista Agut. Nel primo incontro Paire ha battuto per 7-5 6-1 6-0 Carreno Busta, in due ore scarse di ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Croazia-Stati Uniti 2-0. Borna Coric e Marin Cilic dominano : La Croazia è ad un passo dalla finale di Coppa Davis: la formazione balcanica è in vantaggio 2-0 al termine della prima giornata di sfide contro gli Stati Uniti. Borna Coric e Marin Cilic non concedono neppure un set, rispettivamente, a Steve Johnson e Frances Tiafoe. Nel primo match Coric supera Johnson con il punteggio di 6-4 7-6 (4) 6-3 in due ore e mezza di gara. Il primo set si decide nel terzo game, quando lo statunitense si trova sotto ...

Tennis - al via le semifinali di Coppa Davis : out Nadal ed Isner : Coppa Davis, si parte oggi con le due semifinali: la Francia se la vedrà contro una Spagna priva di Nadal, Croazia contro USA Grande spettacolo nel week-end con le semifinali del World Group di Coppa Davis. In quella che è l’ultima edizione con la formula “classica” i campioni in carica della Francia ospitano a Lille la Spagna che ha dovuto all’ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael Nadal, ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : il sorteggio e l’ordine degli incontri. Francia-Spagna senza Nadal - Croazia-Usa con Cilic : Prepariamoci ad un grande spettacolo nel prossimo weekend grazie alle semifinali del World Group della Coppa Davis. Nell’ultima edizione con il formato “classico“ i campioni in carica della Francia ospitano a Lille la Spagna che ha dovuto all’ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael Nadal, infortunatosi al ginocchio destro in semifinale a Flushing Meadows contro l’argentino Juan Martin Del Potro. Il ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : le semifinali. Francia favorita sulla Spagna senza Nadal - la Croazia ospita gli Stati Uniti : Dopo gli US Open, l’attenzione del Tennis mondiale si sposta sulla Coppa Davis. La Coppa cambierà presto la sua formula, ma ancora per questa edizione si manterrà il formato classico e nel fine settimana si terranno le semifinali, rispettivamente Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti. Francia-Spagna Si gioca sul veloce indoor di Lille, proprio nello stesso luogo che ha visto trionfare lo scorso anno i transalpini. Ancora una volta Yannick ...

Tennis – Coppa Davis - il programma del weekend ricco di grandi sfide : in scena le semifinali World Cup : Questo weekend vedrà contro Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti per le semifinali di Coppa Davis Grande spettacolo nel week-end con le semifinali del World Group della Coppa Davis. A Lille i campioni in carica della Francia ospitano la Spagna, che ha dovuto all’ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael Nadal, infortunatosi in semifinale a Flushing Meadows. A Zagabria invece la Croazia di Marin Cilic chiede strada agli ...

Us Open 2018/ Diretta Nishikori Djokovic - Nadal Del Potro streaming video e tv - orario (Tennis - semifinali) : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: Nishikori Djokovic e Nadal Del Potro sono le due semifinali maschili nel torneo dello Slam che si gioca a New York (venerdì 7 settembre)(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:00:00 GMT)

Us Open 2018/ Diretta S. Williams Sevastova streaming video e tv - orario delle partite (Tennis - semifinali) : Diretta Us Open 2018: si giocano le semifinali del torneo femminile, Serena Williams punta lo Slam numero 24 e sull'Arthur Ashe affronterà la lettone Anastasija Sevastova(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Tennis - Us Open - irrompe la furia Serena sulle semifinali : Serena Williams irrompe come una furia alle semifinali dell'Open degli Stati Uniti superando per la prima volta in stagione una top 10. A cadere sotto i suoi terrificanti colpi è la ceca Karolina ...

Atp Wta Cincinnati 2018/ Diretta Djokovic Cilic streaming video e tv - orario delle semifinali (Tennis) : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018 info streaming video e tv. Oggi si giocano le semifinali: orario delle partite, spiccano Djokovic Cilic e Federer Goffin (18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 10:59:00 GMT)

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato centra le semifinali! Spazzato via Laslo Djere : Marco Cecchinato ci ha preso gusto: il Tennista azzurro ha centrato le semifinali del torneo ATP 250 di Umago. Sulla terra battuta croata il numero tre del seeding ha regolato con un netto 6-4 6-1 il serbo Laslo Djere in un’ora e venti minuti ed ora affronterà il qualificato argentino Marco Trungelliti. Nel primo set, dopo un iniziale dominio dei servizi, il primo strappo lo trova proprio il serbo, che nel quinto game allunga sul 3-2 e ...