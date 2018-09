Tempo di vendemmia

Il malTempo ha messo a rischio la vendemmia nel veronese : È forte l'allarme maltempo nel veronese, colpito nel fine settimana da nubifragi di straordinaria intensità che hanno indotto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a decretare questa mattina ...

Una vendemmia da incorniciare grazie al malTempo : Scongiurata la grandine nei vigneti, le precipitazioni del fine settimana hanno riequilibrato un agosto molto caldo

Vendemmia ad Alcamo - c'è un calo del 10% per il malTempo : Infatti dagli introiti degli agricoltori alcamesi, dei quali un buon 90 per cento si occupa di viticoltura, gira l economia. Il giro di affari, infatti, supererebbe varierebbe dai 50 milioni agli 80 ...

MalTempo - Coldiretti : SOS grandine in vendemmia - strage delle uve Primitivo : L’allarme Maltempo e grandine colpisce i vigneti dove le uve sono pronte per la raccolta o dove è appena iniziata la vendemmia, favorita dal lungo periodo di caldo. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti in relazione all’ondata di Maltempo prevista sull’Italia da nord a sud che rischia di creare problemi alle coltivazioni già colpite da eventi climatici avversi con oltre mezzo miliardo di danni all’agricoltura dall’inizio ...

MalTempo - Coldiretti Puglia : colture spazzate via nei giorni di raccolta e vendemmia : “Proprio nei giorni in cui è in corso la vendemmia delle uve Negroamaro e Primitivo e ortaggi e pomodori sono pronti per la raccolta, grandinate improvvise e nubifragi violenti stanno spazzando via le colture nei campi, con danni ingenti su uva da tavola, uva da vino e ortaggi“: lo spiega in una nota Coldiretti Puglia. “A Lecce tra Guagnano, Leverano e Copertino, culla delle uve Negroamaro, la pioggia battente ha allagato i ...