Tajani | Berlusconi si candidi alle Europee

Berlusconi incontra Salvini Tajani : "Si parlerà del futuro" : Il centrodestra si ricompatta. E domani sera Matteo Salvini andrà ad Arcore per cenare con Silvio Berlusconi, guardare con lui la partita del Milan impegnato contro il Cagliari. Un "saluto", dicono fonti leghiste, a un mese e mezzo dalla visita che il vicepremier fece al Cavaliere mentre era ricoverato al San Raffaele per dei controlli e che portò allo scontro su Marcello Foa. Un "incontro privato" che servirà però a rinsaldare l'alleanza tra i ...

Ue - Tajani : "Berlusconi dovrebbe candidarsi alle europee. Magari al Sud" : "Berlusconi candidato alle Europee? Magari al Sud, così abbandonato da tutti. Può rappresentare la miglior garanzia e tutela in Europa". Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani in una ...

SONDAGGI POLITICI/ Futuro di Forza Italia : per il 62% Berlusconi è 'finito' - ma Tajani non dispiace.. : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: media consensi, crollo verticale del Pd in 12 mesi. Lega di Salvini "sottovalutata" da partito territoriale e boom nazionale

Tajani (FI) : “Berlusconi? Sta benissimo - faccio sempre gli scongiuri. Io al suo posto? Il leader c’è già - lunga vita” : Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, era in visita al cantiere della Tav, in Val di Susa, quando ha ricevuto la telefonata di Silvio Berlusconi: “L’opera va fatta” ha detto il leader di Forza Italia, che ha auspicato che Salvini convinca il M5s a proseguire nella realizzazione dell’infrastruttura. “Berlusconi? Sta benissimo” ha rassicurato i giornalisti Tajani. “faccio sempre gli scongiuri. ...

Tav - pressing di Fi su Salvini | Berlusconi : "La Lega sia coerente"| Tajani : "Ministri senza cognizione" : Berlusconi: "Dobbiamo essere vicini alla Lega e chiedere cheSalvini si comporti con coerenza rispetto alle idee delcentrodestra". Per il presidente del Parlamento europeo "bloccare l'opera sarebbe una scelta scellerata"

Tajani carica Forza Italia "Berlusconi sarà rieletto" : Per non parlare delle conseguenza della politica industriale. Guardiamo a cosa sta succedendo con la vicenda Ilva. Vogliono salvaguardare l'ambiente sulla vicenda Ilva ma non lo vogliono sulla ...

Paolo Del Debbio - bomba su Forza Italia : 'Oggi non comanda Silvio Berlusconi ma Antonio Tajani' : La verità su una Forza Italia nel caos e sempre più orfana di Silvio Berlusconi , almeno la sua verità, Paolo Del Debbio la consegna in un'intervista a Il Fatto Quotidiano . Tra i fondatori del ...

SALVINI VS BERLUSCONI : "PRONTO A PRENDERMI FORZA ITALIA"/ Caos Centrodestra : Letta & Tajani - il "no" alla Lega : SALVINI accusa BERLUSCONI, "pronto a PRENDERMI FORZA Italia": ministro contro Cav, "ha scelto il Partito Democratico, così il Centrodestra finisce", ultime notizie

INTRIGO RAI/ Il piano di Tajani (e della Merkel) per consegnare Berlusconi a Renzi : Forza Italia e Lega sono ai ferri corti. Antonio Tajani lavora a uno nuovo Nazareno reso evidente dal progetto Altra Italia. Cosa farà Berlusconi? MARA MALDO

Tajani assicura che Berlusconi sta benissimo : Roma, 30 lug., askanews, - 'E' tutto a posto, ho sentito più volte Berlusconi, è in forma smagliante, ha solo fatto dei controlli periodici come li facciamo tutti'. Lo ha detto Antonio Tajani, ...

Rai - Berlusconi 'gela' Salvini e Governo : "nomine pessimo segnale"/ Tajani - "Forza Italia ha le mani libere" : Silvio Berlusconi contro le nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il Governo fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"

"ALTRA ITALIA" - BERLUSCONI SCENDE DI NUOVO IN CAMPO/ 'Nuova' Forza Italia : ruoli centrali a Tajani e Galliani : Silvio BERLUSCONI 'rifonda' Forza Italia con "ALTRA Italia": il NUOVO rilancio senza strappare con Salvini. "Governo Lega-M5s cadrà, noi pronti a NUOVO inizio col Centrodestra"

Antonio Tajani : “Silvio Berlusconi sarà candidato alle Europee a Napoli” : Il neo vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, parla di rilancio del partito: "Siamo vivi e saremo competitivi", anche grazie alla ridiscesa in campo di Silvio Berlusconi che dovrebbe essere candidato a Napoli alle prossime elezioni Europee. Secondo Tajani, per lo sviluppo del Sud gli altri partiti mancano di idee concrete, mentre Fi lancia "un fondo europeo per il Sud" di 20 miliardi.Continua a leggere