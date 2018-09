Svelato il trailer di Skam Italia 2 | i nuovi episodi dal 5 ottobre su TIM Vision con

Svelato il trailer di Riverdale 3 - ancora più dark tra Archie in prigione e culti raccapriccianti (video) : Nella notte, il network The CW ha rilasciato il trailer di Riverdale 3. La nuova stagione partirà negli Stati Uniti il prossimo 10 ottobre e sarà composta, probabilmente, da 22 episodi. Nel video vediamo i nostri protagonisti che si godono i pochi attimi di tranquillità prima dell'inizio della scuola e del loro ultimo anno. Dopo la presentazione al Comic-Con, Riverdale 3 sarà ancora più dark rispetto la precedente. Archiviato, almeno ...

Svelato il trailer di Outlander 4 - la nuova vita di Jamie e Claire rovinata da un oscuro presagio? (video) : Li avevamo lasciati felici e pronti a iniziare una nuova vita , ma altri pericoli attendono Jamie e Claire . Nel teaser trailer di Outlander 4, mostrato in anteprima al Comic-Con di New York, gli sventurati amanti approdano nel North Caroline, affrontando la solita sfilza di tragedie e scorribande, ma anche tante scene hot tra i due protagonisti. Nel breve trailer di Outlander 4 ci sono molti indizi ricollegabili al romanzo di Diana Gabaldon ...

Svelato il trailer di The Flash 5 - anticipazioni dal Comic-Con 2018 : tra dark Nora e numerosi morti (video) : Al Comic-Con 2018 è stato Svelato l'atteso trailer di The Flash 5. Cosa nasconde Nora, figlia di Barry e Iris dal futuro? La ragazza, apparsa alcune volte durante la quarta stagione, ha annunciato di aver commesso "un grandissimo errore" che potrebbe avere, ora, devastanti conseguenze nelle vite di Barry e i suoi amici. E non è tutto. Dal panel delle serie DC, sono emerse diverse anticipazioni sulla prossima stagione, che non preannunciano ...