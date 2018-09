Superbike | Round Portogallo 2018 | Jonathan Rea firma la doppietta e ipoteca il titolo

Superbike - Round Portogallo 2018 : Jonathan Rea doppietta e titolo ipotecato - Melandri terzo in gara-2 : Jonathan Rea ed ancora Jonathan Rea. Per narrare le gesta dei piloti del Mondiale 2018 di Superbike si potrebbe incorrere nel pericolo di essere ripetitivi ma dinnanzi ad un centauro del genere c’è davvero poco da fare. Il pilota della Kawasaki ha ottenuto anche il successo in gara-2 del GP del Portogallo 2018, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo della prima manche (vinta sempre dal nordirlandese), centrando la ...

Superbike - Round Portogallo 2018 : Jonathan Rea riparte dominando gara-1 davanti a Melandri e van der Mark - e vola verso il titolo : Il Mondiale Superbike 2018 torna dopo la lunga sosta estiva, ma la sostanza non cambia: Jonathan Rea (Kawaasaki) prosegue nel suo dominio incontrastato e vince in scioltezza anche la gara-1 del Gran Premio del Portogallo 2018 (la 65esima in carriera, quinta consecutiva). Il tre volte campione del mondo con questo successo si porta ormai ad un passo dal suo poker iridato, portando il suo margine in classifica generale ad oltre 100 punti sugli ...