Superbike | Classifica Mondiale 2018 | Jonathan Rea con il titolo in tasca | Davies a oltre

oasport

: RT @motomondiale: Jonathan Rea domina sempre più il mondiale Superbike e con la vittoria di oggi (11° su 19 gare disputate) allunga a 104 i… - KindFabio : RT @motomondiale: Jonathan Rea domina sempre più il mondiale Superbike e con la vittoria di oggi (11° su 19 gare disputate) allunga a 104 i… - motomondiale : Jonathan Rea domina sempre più il mondiale Superbike e con la vittoria di oggi (11° su 19 gare disputate) allunga a… -

(Di domenica 16 settembre 2018)Rea ed ancoraRea. Per narrare le gesta dei piloti deldisi potrebbe incorrere nel pericolo di essere ripetitivi ma dinnanzi ad un centauro del genere c’è davvero poco da fare. Il pilota della Kawasaki ha ottenuto anche il successo in gara-2 del GP del Portogallo, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo della prima manche (vinta sempre dal nordirlandese), centrando la 66esima vittoria in carriera, la sesta consecutiva. Numeri importanti per il tre volte iridato ormai con ilipotecato visti i 116 punti di vantaggio sul ducatista Chaz(oggi quarto), a tre weekend dal termine dell’annata.REA 420 KAWASAKI 2 CHAZ304 DUCATI 3 MICHAEL VAN DER MARK 284 YAMAHA 4 TOM SYKES 240 KAWASAKI 5 MARCO MELANDRI 229 DUCATI 6 ALEX LOWES 204 ...