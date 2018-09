Sul tavolo di Juncker arriva il caso dei video-pirata

Lega : a Milano tavolo di confronto fra conSulte e governatore Fontana (2) : (AdnKronos) - "Per questo voglio ringraziare tutti gli amministratori locali e tutti i militanti per l'importante e approfondito lavoro che svolgono 365 giorni l'anno con le consulte e che stanno svolgendo, un lavoro fondamentale per dare un contributo da parte della Lega alla realizzazione quotidia

Lega : a Milano tavolo di confronto fra conSulte e governatore Fontana : Milano, 15 set. (AdnKronos) - Nella sede della Lega di via Bellerio, alla presenza del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e degli assessori regionali della Lega, si sono riunite questa mattina le consulte della Lega Lombarda per una seduta di tavoli tematici di lavoro, divisi per

Consob - riunione d’urgenza. Sul tavolo le dimissioni di Nava : Il collegio della Consob è stato convocato per una riunione d'urgenza. Sul tavolo le dimissioni del presidente Mario Nava dopo le pressioni della maggioranza di governo affinché mettesse in regola la sua posizione rispetto al comando per ragioni di servizio concesso dalla Commissione europea oppure si dimettesse con «un gesto di sensibilità istituzionale»...

Tap - Di Maio : “M5s era e rimane contrario. Il dossier è Sul tavolo del Presidente del Consiglio” : “Il Movimento Cinque stelle era ed è no Tap. Il dossier è sul tavolo del Presidente del Consiglio e come abbiamo affrontato tanti altri dossier in questi tre mesi, affronteremo il problema Tap”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, parlando oggi nella Fiera del Levante di Bari. “Non si può prescindere dal dialogo con le comunità locali ed è inutile – ha concluso – pensare di fare un’opera senza discutere col ...

Manovra - Tria : flat tax è Sul tavolo - partiranno tutte riforme : Roma, 8 set., askanews, - 'flat tax non è fuori dal tavolo, ci sono margini per far partire le varie riforme. Si sta mettendo a punto nelle discussioni politiche il disegno specifico delle varie ...

RETROSCENA/ Patto con Berlusconi e governo dell'Ue - le offerte Sul tavolo di Salvini : In molto si scervellano sul cambio di politica operato da Salvini: niente più scontro con la Ue, conti in ordine. Ecco il RETROSCENA (europeo) che spiega le mosse della Lega. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO UE/ I calcoli della Merkel per assorbire i "populisti", di N. BertiDIETRO LE QUINTE/ La sterzata di Salvini prepara l'ultimo assalto a Berlusconi, di A. Fanna

Ponte Morandi - la lista dei possibili indagati Sul tavolo dei pm di Genova : C'è una lista persone alla procura di Genova. Si tratta di coloro che sapevano dei problemi della struttura e che in futuro potrebbero essere indagate per il crollo del Ponte Morandi a Genova che ha provocato la morte di 43 persone il 14 agosto. Lo riportano i principali quotidiani in edicola.Secondo il Corriere della serala guardia di Finanza ha consegnato in Procura la sua lista: una trentina di nomi. Si tratta di dirigenti, funzionari, ...

Pensioni - «quota 100» selettiva : le due opzioni Sul tavolo : La dote disponibile per «quota 100» (somma di età più anni di contributi versati) sarebbe al massimo di 2,5 miliardi sui 7-8 necessari. Il governo dunque studia due opzioni per introdurla parzialmente: uscita anticipata solo per gli esuberi o platea ampia con paletti su contribuzione ed età. Da domani al via i vertici per definire interventi e risorse...

Quota 100 - inizia la settimana chiave : restano solo due opzioni Sul tavolo : I tecnici del Mef sono al lavoro per vagliare tutte le ipotesi. Prende corpo la voce secondo cui si potrebbero destinare a...

Dalla dual tax alle pensioni : tutte le misure Sul tavolo del governo : Le certezze sono poche, le promesse (da mantenere) tante. A cominciare da reddito di cittadinanza, riforma previdenziale e...

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez - Giusy Ferreri canta Roma-Bangkok insieme agli sposi. E la futura moglie balla Sul tavolo : È proseguita tutta la notte la festa tra gli invitati al Matrimonio e i futuri sposi Chiara Ferragni e Fedez a Noto, a Palazzo Nicolaci. Tra i numerosi ospiti anche Giusy Ferreri, che ha cantato Roma-Bangkok insieme alla blogger e al rapper. Video: Instagram/mazzz.andrea.mazzali L'articolo Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez, Giusy Ferreri canta Roma-Bangkok insieme agli sposi. E la futura moglie balla sul tavolo proviene da Il Fatto Quotidiano.