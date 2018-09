Sul doppio passaporto ai sudtirolesi l' Austria non intende mollare

Diretta / Cittadella Cosenza (ri Sul tato finale 2-0) streaming video Dazn : doppio Iori dal dischetto : Diretta Cittadella Cosenza , streaming video Dazn : probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Tombolato e vale per la terza giornata della Serie B(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:51:00 GMT)

DIRETTA/ Psg-Saint Etienne (ri Sul tato live 2-0) streaming video Dazn : raddoppio di Cavani su rigore! : DIRETTA Psg Saint Etienne streaming video Dazn : probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 5^ giornata della Ligue 1 francese(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 21:49:00 GMT)

Doppio incidente Sul Fasce - gravi due motociclisti : La domenica di bel tempo ha spinto molti a prendere la moto per un giro sulle strade dell'entroterra. Ma per due centauri la giornata si è conclusa prima sull'elicottero Drago dei vigili del fuoco e ...

"L'insistenza dell'Austria Sul doppio passaporto per i sudtirolesi è un atto ostile" : "La volontà del Governo austriaco di insistere con il progetto del doppio passaporto per i sudtirolesi è da considerarsi un'iniziativa ostile. La condivisione della cittadinanza europea rende quest'atto puramente propagandistico e su un tema così importante non possiamo accettare provocazioni". E' quanto afferma in una nota il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.