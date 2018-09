Suicidio Pd | il governo spopola? E loro intanto si scannano

[Il punto] Il governo teme l'attacco dei mercati ma Di Maio fa il bullo con l'Europa. Cronaca di un Suicidio annunciato : La ricetta di governo di Savona Una possibile via per uscire dall'empasse l'ha indicata Paolo Savona: un piano di investimenti da 50 miliardi pubblici e privati per far ripartire l'economia. Grazie ...