SPY FINANZA Il reset necessario 10 anni dopo Lehman

SPY FINANZA/ Tria - Moscovici e Bce : il risiko che mette l'Italia nell'angolo : Nel giorno in cui si parla di dimissioni di Tria, il Commissario Moscovici lancia un avvertimento all'Italia e la Bce rivede al ribasso la crescita del Pil. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ La nuova Lehman pronta a contagiare l'Europa : Gli Usa hanno trovato il modo di far pagare il conto della nuova crisi anche all'Europa, un po' come avvenuto dieci anni fa con Lehman Brothers. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ La resa dell'Italia all'Ue taciuta dai giornali : Con le parole del ministro Tria è diventato chiaro che il Governo Conte si è arreso all'Europa e non potrà rispettare le promesse elettorali, spiega MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 06:04:00 GMT)

SPY FINANZA/ Il risiko di Usa e Cina sull'Europa : Usa e Cina sono in guerra per il dominio globale e l'Europa è pronta a diventare terra di conquista, Eldorado di spartizione tra queste due potenze.

SPY FINANZA/ Balla sovranista : spacciare per miracolo una Cassa del Mezzogiorno globale : Nei Paesi in cui sono state applicate le soluzioni care ai keynesiani non hanno avuto effetti sul Pil. Mentre hanno gonfiato di profitti delle Borse.

SPY FINANZA/ Ecco la tempesta perfetta per Btp - pensioni - stipendi e risparmi : Se l'Italia continuerà nella sua linea anti-Ue e a inseguire reddito di cittadinanza e flat tax la Bce potrà difenderci ma solo fino a un certo punto.

SPY FINANZA/ La Libia svela un'altra farsa di Lega e M5s : Giuseppe Conte aveva discusso con Donald Trump anche di Libia. Un Paese dove è lo stesso Governo riconosciuto da Onu, Usa e Italia a farsi la guerra.

SPY FINANZA/ Trump fa comprare Btp - l'ultima balla che non salva l'Italia : Si dice che Trump sia pronto ad aiutare l'Italia acquistando Btp. Meglio stare attenti alle mosse e ai silenzi delle banche centrali, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ Governo e Btp - per l'Italia l'Argentina è più vicina : La Lega potrebbe sacrificare il Governo sapendo di aumentare il proprio consenso. l'Italia del resto rischia di arrivare allo scenario argentino.

SPY FINANZA/ Brasile - la scusa perfetta per garantirci un altro po' di Qe : Per fermare la politica della Fed, e farla tornare al Qe, una crisi del Brasile potrebbe essere l'ideale. E il Paese sudamericano già vacilla. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ Governo italiano agli sgoccioli - ecco un'altra prova : Giancarlo Giorgetti in un'intervista ha chiesto a Mario Draghi di estendere la durata del Qe: un altro segnale preoccupante per l'Italia, spiega MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ 9 settembre - la data chiave per il futuro dell'Ue : Il prossimo 9 settembre si terranno le elezioni in Svezia. Sarà un appuntamento molto importante anche per il futuro dell'Europa.

SPY FINANZA/ La vera emergenza nascosta dalla crisi turca : La crisi turca è soltanto il segnale di movimenti più importanti in atto a livello globale, con gli Usa che cercano di ottenere un doppio risultato.

SPY FINANZA/ Trump sta perdendo la guerra commerciale - ecco le prove : Trump sta perdendo la guerra commerciale. E la sta perdendo male. Lo prova anche quello che è successo con la crisi della Turchia.