Sputo Douglas Costa | che vergogna! Bentornato stile Juve

: Lo sputo di Douglas Costa è una delle cose peggiori mai viste - AAlciato : Lo sputo di Douglas Costa è una delle cose peggiori mai viste - Gazzetta_it : #Juve #DouglasCosta rischia tre giornate: gomitata, testata e sputo a Di Francesco #JuveSassuolo… - Sport_Mediaset : #JuventusSassuolo 2-1, finale?: la prima doppietta italiana di Ronaldo regala i tre punti ad Allegri. Inutile il go… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Si sono giocate le gare delle 15 valide per la 4^ giornata del campionato di Serie A, nel pomeriggio in campo lantus che ha vinto 2-1 nella gara contro il Sassuolo grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, prodezze che devono essere messe da parte per la reazione shock di. Il brasiliano ha perso la testa senza motivo, prima due testate nei confronti degli avversari, poi loa Di Francesco. Adesso è necessaria una stangata nei confronti di, la squalifica può anche non bastare, lantus dovrebbe pensare di mettere fuori rosa il calciatore per più di qualche giornata più una multa salatissima.ntus, vincere è l'unico obiettivo da raggiungere in casa bianconera. E con qualsiasi mezzo, anche quelli più scorretti.