SPILLO 300 giornalisti al bivio tra Scalfari e un ministro del Lussemburgo

(Di domenica 16 settembre 2018) "Repubblica" saluta lo scontro Salvini-Asselborn prendendo la parte del "resistente" europeo. Poi pretende il salario come "variabile indipendente". NICOLA BERTI(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:01:00 GMT)/ Per la City stavolta è Renzi ad essere "unfit", di N. Berti/ 2. Cosa succede in "Europa" se il reddito di cittadinanza lo propone Macron?, di N. Berti