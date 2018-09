Softball | Intergirone Serie A1 | semifinali Bussolengo-Caronno e Bollate-Forlì Dopo

oasport

: #Softball, Intergirone Serie A1: (quasi) tutti i verdetti emessi. Nuoro accompagna Montegranaro in A2, semifinali p… - OA_Sport : #Softball, Intergirone Serie A1: (quasi) tutti i verdetti emessi. Nuoro accompagna Montegranaro in A2, semifinali p… - senesedoc79 : RT @FIBSpress: #SerieA1Softball - Ultima giornata di intergirone che sancisce la retrocessione del Banco di Sardegna Nuoro, mentre resta da… - FIBSpress : #SerieA1Softball - Ultima giornata di intergirone che sancisce la retrocessione del Banco di Sardegna Nuoro, mentre… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Finisce, ma non finisce, l’diA1 di. Non finisce nel senso che, per definire la griglia dei playout, c’è bisogno di recuperare una delle partite interrotte per pioggia all’inizio di questa seconda fase del campionato italiano, e cioè quella trae Castellana, originariamente prevista per il 1° settembre e rinviata per pioggia. Tale incontro si giocherà il 25 settembre, per dare il tempo a Melany Sheldon di tornare dal Super 6. Per il resto, definiti tutti i verdetti:sarà una semifinale,l’altra; inA2 retrocede,Montegranaro, anche Nuoro. Ai playout Parma aspetta una tra Castellana e Sestese.-Saronno Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere alla stagione regolare e perciò mandano in campo le giovani. Nella prima garadecide tutto nei primi due inning, ...