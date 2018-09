Sla | la giornata nazionale contro la malattia 300 volontari in 150 piazze d’Italia

Ricerca - giornata nazionale della Sla : “Missione qualità di vita - Italia in prima linea” : “Il mondo della Ricerca dedica la massima attenzione alle persone e alle loro esigenze e lavora quotidianamente per migliorare la loro qualità di vita.” E’ quanto intende ribadire Fondazione Arisla, principale organismo in Italia che finanzia progetti di Ricerca sulla Sla, in occasione della celebrazione dell’XI giornata nazionale” dedicata alla malattia (16 settembre), promossa dall’Associazione Italiana ...

RISULTATI NATIONS LEAGUE / Classifica aggiornata : la Spagna demolisce la Croazia! Belgio ok in ISlanda : RISULTATI NATIONS LEAGUE: Classifica aggiornata, clamoroso 6-0 della Spagna ai vice campioni del mondo della Croazia. Il Belgio domina in Islanda, vittorie importanti di Bosnia e Ungheria(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 22:32:00 GMT)

RISULTATI NATIONS LEAGUE / Classifica aggiornata : Svizzera esagerata - 6-0 all'ISlanda! Diretta gol live score : RISULTATI NATIONS LEAGUE: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 8 settembre. Il big match è a Wembley, dove l'Inghilterra sfida la Spagna(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:57:00 GMT)

Wall Street senza Slancio a metà giornata : Debole a metà seduta, la Borsa di New York con il Dow Jones che si ferma a +0,04%. In calo dello 0,25% lo S&P-500 . In frazionale calo il Nasdaq 100 , -1,16%,. A pesare sul sentiment degli investitori,...

Livorno - malata di Sla realizza il suo sogno : una giornata al mare : È riuscita a realizzare il suo sogno: rivedere il male almeno una volta. Sandra Pratali, 55 anni di Bientina (Pisa), è malata di Sla allo stato terminale. Un giorno, con il suo puntatore oculare collegato a un computer, ha raccontato il suo desiderio a Stefania Mazzucchi, presidente del Team Deri Sla di Cascina, che ha fatto di tutto per esaudire la richiesta della donna.Come racconta il Corriere, Sandra Pratali è arrivata in ambulanza al molo. ...

Canoa Slalom - Europei junior/under23 BratiSlava 2018 : prima giornata di finali individuali priva di medaglie per gli azzurrini : Nessuna medaglia per l’Italia nella prima giornata di finali individuali agli Europei junior/under 23 di Canoa slalom: nonostante otto azzurrini in semifinale, il nostro contingente si dimezza nell’ultimo step prima della corsa alle medaglie, che ci vede rimanere a bocca asciutta. Nel K1 maschile junior ottavo Leonardo Grimandi in 90.89 e dodicesimo Valentin Luther in 135.84, mentre l’oro va allo spagnolo Miquel Trave in 85.70, ...

Wall Street avvia la giornata senza Slancio : Inizio di seduta in lieve ribasso per Wall Street , con il Dow Jones , che apre in calo dello 0,06% . Incolore lo S&P-500 , che apre a 2.856,05 punti, -0,12%,. Sotto la parità anche il Nasdaq 100 , -0,...

Canoa Slalom - Mondiali junior/under23 Ivrea 2018 : argento per Marta Bertoncelli nell’ultima giornata : Si chiudono con una nuova medaglia d’argento per l’Italia i Mondiali junior/under23 di Canoa slalom disputati ad Ivrea: la conquista Marta Bertoncelli nel C1 junior. Nel K1 junior invece è settimo Jakob Luther. Gli altri quattro azzurrini impegnati oggi sono stati eliminati in semifinale. Nel C1 femminile junior Marta Bertoncelli conquista la medaglia d’argento con il crono di 101.24 (2 penalità) a soli 0.79 dalla ceca Gabriela ...

Tokyo chiude la giornata senza Slancio : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata poco sopra la parità con l'indice Nikkei che ha terminato la seduta con un +0,05% finendo a 22.085,35 punti. Stessa sorte per il più ampio paniere Topix che sale ...

