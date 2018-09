Singapore | pole di quasi 3 | 5s più veloce del 2017

Gp Singapore : alle 14 il via - Hamilton in Pole - Vettel sbaglia ancora - è solo 3° - Sky - : Questa è la griglia di partenza del Gran premio di domenica 16 settembre , fonte del grafico: Il Corriere dello sport, . Vettel il più veloce nelle terze libere Sebastian Vettel è stato il più veloce ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Volevo la pole position - qualifiche pasticciate. La Ferrari per la gara è buona” : Sebastian Vettel ha faticato nelle qualifiche del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1 che culminerà con la gara in programma domani sul circuito cittadino di Marina Bay. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre a una deludente terza posizione, il tedesco sarà così costretto a scattare dalla seconda posizione alle spalle del suo rivale Lewis Hamilton che ha conquistato una magnifica pole position e di Max Verstappen. Domani ...

F.1 - GP di Singapore - Pole position per Lewis Hamilton : Lewis Hamilton ha conquistato la Pole position del Gran Premio di Singapore, quindicesima prova del Mondiale di Formula 1 2018. Il pilota inglese della Mercedes ha fatto una delle qualifiche più belle della sua carriera, tirando fuori un crono di 1:36.015 che nessun altro è riuscito minimamente ad avvicinare. Max Verstappen ha chiuso in seconda posizione, a più di tre decimi di distacco, mentre Sebastian Vettel non è riuscito ad andare oltre il ...

F1 Gp Singapore 2018 - strepitosa pole di Hamilton a Marina Bay - orari tv su Sky e TV8 (DIRETTA) : Il Gp di Singapore a Marina Bay sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita sul digitale terrestre sul canale TV8. Questo weekend riproporrà il duello per il Mondiale di Formula 1 2018 tra Lewis Hamilton (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari). Il GP di Singapore è l’unico evento del Mondiale F1 2018 che si svolge interamente in notturna. Occhi puntati sulla partenza e sui facili incidenti in questo tracciato cittadino che mette a dura prova ...

F1 - GP Singapore 2018 : Lewis Hamilton centra un pole stellare nella notte di Marina Bay - secondo Verstappen - terzo Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) centra una fantastica pole position del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno grazie ad un incredibile 1:36.015 (Hypersoft) fatto segnare nel primo tentativo della Q3. Il campione del mondo in carica piazza la zampata al momento giusto, completando tre settori eccezionali e domani, per la 79esima volta, scatterà davanti a tutti. Al suo fianco non ci sarà il suo rivale numero uno, Sebastian Vettel, bensì Max ...