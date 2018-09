Singapore | i set disponibili per la gara

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in DIRETTA : prove libere 3. La Ferrari prova l'assetto da qualifica : OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, quindicesimo round del Mondiale di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ...

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in DIRETTA : prove libere 3. La Ferrari prova l’assetto da qualifica : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, quindicesimo round del Mondiale di Formula Uno. Nello splendido scenario del circuito cittadino di Marina Bay, illuminato dalle luci artificiali, i team affineranno gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche e con un’ora a disposizione cercheranno di trovare le risposte sulla miglior messa a punto possibile. La Ferrari punta ad essere un riferimento ...

Sky Sport F1 HD (anche in 4K) Gp Singapore Diretta Esclusiva (13 - 16 Settembre 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. ...

F1 - GP Singapore 2018 : prove libere (venerdì 14 settembre). Programma - orari e tv : Singapore è pronto per il Gran Premio di Formula Uno 2018, e per mettere in scena il nuovo capitolo dell’infinita saga tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. L’inglese, dopo il successo di Monza, vola sulle ali dell’entusiasmo e proverà a rifilare al rivale tedesco il classico colpo da ko per allungare ulteriormente i 30 punti di vantaggio in classifica generale. Ferrari e Mercedes sono pronte a duellare, ancora una volta, ...

La FIA ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e relative mescole scelti da ciascun pilota per il GP di Singapore, quindicesimo round del Campionato del Mondo di F1 2018 in programma dal 14 al 16 settembre. Scelte identiche tra compagni dei tre top team, ma diverse tra le squadre, con la […]