Simon Yates ha vinto la 73ª edizione della Vuelta di Spagna

Classifica finale Vuelta a España 2018 : Simon Yates ha vinto! Mas e Lopez sul podio - Brambilla miglior italiano : Il britannico Simon Yates, capitano della Mitchelton Scott, ha vinto la Vuelta di Spagna 2018. Il 26enne ha indossato l’ultima maglia rossa a Madrid ed è salito sul gradino più alto del podio nella capitale iberica conquistando il suo primo Grande Giro. L’ultima frazione totalmente pianeggiante non modifica nulla in Classifica generale, sul podio salgono anche lo spagnolo Enric Mas e il colombiano Miguel Angel Lopez. Gianluca ...

Vuelta a España 2018 : ennesimo show di Elia Viviani - in trionfo a Madrid. Gioia in rosso per Simon Yates : Consueta passerella conclusiva per la Vuelta a España 2018. La ventunesima ed ultima frazione, da Alcorcòn a Madrid, per un totale di 100 km interamente pianeggianti, ha visto in scena la consueta volata finale, con il trionfo di Elia Viviani. Lo sprinter della Quick-Step Floors trova uno sprint eccezionale, di rimonta, battendo a doppia velocità tutti i rivali e andandosi a prendere la terza Gioia personale nella corsa a tappe iberica. Può ...

Vuelta a España 2018 : Enric Mas strepitoso! Successo di tappa e seconda piazza in classifica - Simon Yates in trionfo : Ci si aspettava tantissimo dalla ventesima tappa della Vuelta a España 2018. Partenza da Andorra Escaldes e arrivo in vetta al Coll de la Gallina: soli 97 chilometri, con sei GPM da affrontare. Le attese non sono state deluse, ma Simon Yates ha controllato al meglio la situazione gestendo il largo vantaggio a disposizione e portandosi a casa il Successo finale. Tanti cambi di fronte in chiave vittoria di tappa: a spuntarla è stato il ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates in trionfo - la maglia rossa è sua! Mas e Lopez sul podio : Simon Yates ha vinto la Vuelta a España 2018. Il britannico della Mitchelton Scott ha amministrato la situazione nell’ultimo tappone di montagna e ha così vestito la maglia rossa più bella, quella che conta davvero: domani la passerella di Madrid lo incoronerà definitivamente e gli consegnerà il suo primo Grande Giro. Sul podio salgono anche il giovane spagnolo Enric Mas e il colombiano Miguel Angel Lopez che nell’ultima frazione ...

Vuelta Espana : Pinot vince ad Andorra - Simon Yates sempre più in maglia rossa : Si avvicina in maniera forse decisiva la vittoria finale alla Vuelta Espana per Simon Yates. Nella tappa con arrivo ad Andorra, la terzultima della corsa, lo scalatore britannico ha dato una spallata ad Alejandro Valverde, l’unico che sembrava ancora in grado di poterlo insidiare. La Movistar ha aperto le ostilita' con un attacco di Quintana, ma Yates ha rilanciato con personalita' e brillantezza mettendo alle corde Valverde. La tappa è andata a ...

Giro - Tour e Vuelta : quali nazioni sono riuscite nella tripletta lo stesso anno? Gran Bretagna vicina con Simon Yates : Un’impresa più unica che rara. Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna: vincere tutti e tre i Grandi giri nello stesso anno. A livello individuale esce fuori da ogni possibilità, a livello di nazione invece è già accaduto e la storia si sta per ripetere. quali sono le nazioni che sono riuscite nella tripletta di corse a tappe nello stesso anno solare? La prima a timbrare questo record è stata la Francia. Correva l’anno ...

