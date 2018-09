Si arrampica su un centro commerciale e precipita da 25 metri - morto 15enne a Sesto San Giovanni : Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto nella condotta di aerazione del centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Intorno alle 22 di sabato, l'adolescente si era arrampicato per gioco sul tetto della struttura insieme ad alcuni coetanei. Quando i ragazzi sono stati individuati dal servizio di vigilanza, forse hanno tentato di scappare, e uno di loro è precipitato in una condotta ...