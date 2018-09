Shaquem Griffin | chi è il giocatore NFL senza una mano

gqitalia

(Di domenica 16 settembre 2018) Quella diè una storia di passione e abnegazione: nato con una grave malformazione allasinistra, amputato da bambino per scampare ad atroci sofferenze, a 23 anni ha debuttato nel campionato di football americano più prestigioso del mondo: la Nfl. Il miracolo si è compiuto domenica 9 settembre quando questo ragazzone della Florida è sceso in campo nel match che i suoi Seattle Seahawks hanno perso 27-24 in casa dei Denver Broncos. La sconfitta evidentemente non ha tolto il sorriso ache ha visto premiata la sua voglia di inseguire un sogno incredibile, sotto gli occhi di mamma Tangie, seduta sugli spalti del Broncos Stadium, e accanto al fratello gemello Shaquill, suo compagno di squadra.gioca nel ruolo di linebacker che, per chi non è avvezzo al football americano, è a metà tra un mediano e un difensore centrale del “nostro” calcio: deve ...