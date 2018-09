Serie D | Al via il campionato con la trasferta di Ercolano

Serie C - Gravina 'Costretti a rinviare le gare dei 5 club ripescabili in B' : ...della Lega Pro Gabriele Gravina per commentare gli sviluppi della situazione dopo la decisione con cui il Tar del Lazio ha sospeso l'efficacia del provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport ...

Serie C - rinviate Rimini-Ternana e Monopoli-Catania : “Il Rimini F. C. rende noto che, in seguito all’accoglimento del ricorso presentato dalla Ternana alla prima Sezione del Tar del Lazio, la gara Ternana-Rimini in programma mercoledì 19 settembre alle ore 20.30 è stata rinviata a data da destinarsi”. “La Lega Pro, a seguito della decisione di sospensione adottata dal Tar del Lazio, comunica che la gara Monopoli-Catania è stata rinviata a data da destinarsi”. Caos sempre più evidente ...

Serie A in campo per "Match it now" : al via la settimana per la donazione del midollo osseo : Serie A in campo - Si conferma la vicinanza del mondo sportivo alla manifestazione. La Lega Serie A sostiene la settimana e durante la quinta giornata di campionato, 21-22-23 settembre, sarà esposto ...

Via alla Serie C - Gravina : 'Chiediamo sette promozioni' : Roma, 12 set., askanews, - La Lega Pro ha fatto partire la stagione 2018-19 con la pubblicazione delle partite dei tre gironi a partire da mercoledì 19. 'Chiediamo scusa a tutti - ha esordito Gabriele ...

Serie BKT - rinviata al 28/9 l’udienza del Tfn sui ripescaggi : Il Tribunale nazionale federale ha disposto il rinvio delle udienze al 28 settembre, in modo da poter accorpare tutti i ricorsi dei club interessati. L'articolo Serie BKT, rinviata al 28/9 l’udienza del Tfn sui ripescaggi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Juventus - Cuadrado : «Ottavo scudetto e Champions - ci proviamo» : NEW YORK - Juan Cuadrado ha le idee chiarissime sulla sua stagione e su quella della Juventus . Dopo l'amichevole contro l' Argentina giocata con la sua Colombia , ora è tempo di tornare a pensare in ...

Albalonga (calcio - Serie D) : al via la prima gara : Albalonga (calcio, serie D), Camerini: «Gironi? Il Lazio è stato penalizzato tre volte». Albano Laziale (Rm) – L’Albalonga giocherà finalmente la sua prima gara ufficiale in serie D domenica prossima, dopo il prestigioso “antipasto” di fine luglio nella Coppa Italia dei professionisti contro il Sudtirol. Al “Pio XII” arriverà il neopromosso Città di Anagni e per gli azzurri sarà già un esame interessante. «Giocheremo a quasi due mesi di distanza ...

DIRETTA / Calendario Serie C 2019 - gironi info streaming video e tv : via al sorteggio di giornate e partite! : DIRETTA Calendario Serie C 2019: i gironi e il sorteggio info streaming video e tv, scopriamo le partite e le giornate della terza Serie del calcio italiano (oggi 12 settembre)(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:20:00 GMT)

BMW Serie 3 - Avviata la fase finale dei collaudi : Mancano solo poche settimane alla presentazione in anteprima mondiale della nuova generazione della BMW Serie 3, fissata per il prossimo Salone di Parigi. La tre volumi tedesca è praticamente pronta al debutto ma, prima di arrivare nelle concessionarie all'inizio del prossimo anno, dovrà ancora essere sottoposta a intensivi collaudi.Stressate fino al limite. Negli scorsi mesi i prototipi della berlina sono stati impegnati in sfiancanti test in ...

Serie B : Balata - al via riforma sistema : ANSA, - ROMA, 11 SET - "Ora il campionato di Serie B può continuare, con una riduzione degli organici che, aldilà delle proporzioni, vuole essere una prima pietra di un cambiamento di un sistema ...

Vela – Al via oggi le regate della World Cup Serie 2019 ad Enoshima : World Cup Series 2019: prime regate oggi ad Enoshima Partono oggi le regate della prima tappa delle World Cup Series 2019, ed il primo evento del nuovo anno si tiene proprio sulle acque che ospiteranno la Vela alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Enoshima. A circa un mese dal Campionato del Mondo a classi unificate di Aarhus, continua qui il viaggio dei numerosi velisti verso i Giochi Olimpici giapponesi che si terranno qui tra meno di due anni. ...

Il Settore viaggi e intrattenimento prosegue la Serie positiva iniziata mercoledì scorso - +3 - 23% - : Teleborsa, - Slancio per il Settore viaggi e intrattenimento che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'EURO STOXX Travel & Leisure. Il comparto viaggi e intrattenimento avvia a ...

Basket Serie D via il 5 ottobre con Biassono-Villaguardia : Basket serie D definito il calendario delle 7 lariane. Basket serie D subito derby Cadorago-Appiano, la regular season chiuderà il 12 aprile Ufficializzato da parte del comitato Fip lombardo il ...

Serie B - il Collegio di garanzia del Coni rinvia le sentenze a martedì : Il Collegio di garanzia del Coni ha rinviato a martedì la decisione sulla composizione del campionato di Serie B a 22 squadre. Si attendeva soltanto l'epilogo finale di una situazione molto intricata ...