Serie B Verona-Carpi e Salernitana-Padova | probabili formazioni e tempo reale alle 15

Calcio - Serie B : Cosenza-Verona 0-3 a tavolino : Cosenza-Verona finisce 0-3, ma a tavolino: è la decisione del giudice sportivo della Serie B in merito al match del 1 settembre, rinviato per impraticabilità del campo. "Letto il rapporto dell'arbitro ...

Serie B - Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino : il comunicato del giudice sportivo : Serie B, Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino, così ha deciso il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia in merito al caso del terreno di gioco del Marulla Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino, di seguito il comunicato ufficiale. “Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di ...

Serie BKT - Cosenza ko a tavolino con il Verona per le condizioni del campo : Il giudice sportivo si è espresso stamani in merito alla gara dello scorso 1 settembre di Serie BKT tra Cosenza ed Hellas Verona L'articolo Serie BKT, Cosenza ko a tavolino con il Verona per le condizioni del campo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B : Cosenza-Verona non si gioca : ANSA, - COSENZA, 1 SET - Dopo un tira e molla durato un paio d'ore, non si gioca Cosenza-Verona, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. Lo ha comunicato la società Cosenza calcio, ...

