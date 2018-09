Serie B | Salernitana-Padova 3-0

Serie B - Hellas Verona-Carpi 4-1. Salernitana-Padova 3-0 : La domenica di Serie B si apre con due vittorie casalinghe. L'Hellas Verona dà continuità alla vittoria dell'ultimo turno battendo 4-1 il Carpi. Al Bentegodi, apre le marcature Laribi prima della ...

Serie B Verona-Carpi e Salernitana-Padova - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederle in tv : SALERNO - Terza giornata di campionato con due incontri in programma oggi alle ore 15. All'Arechi la Salernitana, reduce da due pareggi, ospita il Padova, che arriva da due sconfitte. Il Verona di ...

Spettatori : Lecce - Salernitana e Verona superano la Serie A : Il campionato di Serie B è iniziato con tantissime polemiche riguardanti vicende extracalcistiche [VIDEO]. In questi giorni, ad esempio, si sta discutendo approfonditamente del format del prossimo campionato cadetto: il Coni sta riflettendo e tra martedì e mercoledì dara' una risposta alla situazione. Il campionato di Serie B sara' a 19 oppure a 22 squadre? Il dubbio che pervade la mente di migliaia di tifosi sara' chiarito nelle prossime ...

Video/ Lecce Salernitana - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie B 2giornata - : Video Lecce Salernitana , 2-2, : highlights e gol della partita, valida per la seconda giornata del Campionato della Serie B, giocata al Via del Mare.

Video/ Salernitana Palermo - 0-0 - : highlights della partita - Serie B 1giornata - : Video Salernitana Palermo , 0-0, : highlights della partita, valida per la 1giornata di Serie B. Le immagini salienti dall'Arechi , 25 agosto, .

Serie B - Salernitana-Palermo 0-0 : ANSA, - SALERNO, 25 AGO - Termina 0-0 Salernitana-Palermo nel primo turno di Serie B. Ritmi bassi nel primo tempo, ma meglio i siciliani che si rendono pericolosi con Salvi, ma il portiere Micai ...

Serie B - il Venezia supera lo Spezia - Cremonese-Pescara e Salernitana-Palermo terminano in parità : Su Dazn, la Serie B non parte male. Voci convincenti, magari ex Premium, peccato soltanto che manchi diretta gol, così per restare aggiornati sull'andamento di ogni campo è quasi preferibile ascoltare ...

Serie B Benevento-Lecce - dirige Sacchi. Salernitana-Palermo : Abbattista : ROMA - Rese note le designazioni per la prima giornata del campionato di Serie B, in programma a partire da domani agosto. Un anticipo in calendario: il 24 sera scendono in campo Brescia e Perugia, ...