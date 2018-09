Serie B | colpo del Palermo a Foggia | ottima prestazione dei siciliani FOTO ...

Serie A2 - Piacenza piazza il colpo Gherardo Sabatini : ROMA - L'Assigeco Piacenza, formazione che milita nel girone Est del campionato di Serie A2, dopo l'infortunio occorso al playmaker Stefano Bossi - che ha rimediato la lesione del crociato anteriore ...

Mercato Serie A - Cantù piazza il colpo Tony Mitchell : ROMA - La Red October Cantù prosegue la propria campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione riportando in Italia l'ala piccola statunitense, Tony Mitchell. Nato nel 1989 e firmatosi ...

Serie B - colpo Spezia. Arriva Bidaoui a parametro zero : Prosegue il calciomercato delle squadre di Serie B che scenderanno in campo il prossimo weekend per la prima giornata di campionato. Il colpo di giornata lo mette a segno lo Spezia assicurandosi le ...

Basket - Serie A : Avellino - arriva Norris Cole! Che colpo di mercato : La Sidigas Avellino ha messo a segno uno tra i colpi più importanti del mercato cestistico estivo: per la formazione irpina, infatti, è ufficiale l’arrivo di Norris Cole, giocatore che ha messo insieme minuti importanti anche a livello di finali NBA coi Miami Heat e che ha trascorso l’ultima stagione al Maccabi Tel Aviv. Norris Cole, nato a Dayton, in Ohio, il 13 ottobre 1988, ha giocato per quattro anni nell’università di ...

Vieri : 'Serie A di nuovo al top - la Juve con Ronaldo ha vinto al Superenalotto. Higuain? Colpo enorme' : La verità è che in giro per il mondo secondo me sono appena tre le squadre che possono vantare una rosa migliore o uguale a quella della Juve: Real, Barcellona e Bayern Monaco . La Champions si può ...

Basket Serie A2 : colpo Virtus Roma - preso Sims : Roma - La Virtus ha annunciato l'ingaggio di Henry Sims, centro di 2.08 che lo scorso anno in Serie A ha giocato con la maglia della Vanoli Cremona. Nato il 27 marzo del 1990 a Baltimora, Sims ha ...

Mercato Serie A Basket - colpo Avellino : arriva l'ex Cska Demetris Nichols : La Sidigas si garantisce le prestazioni dell'ala statunitense dopo aver ufficializzato Costello ma dice addio a Lazeric Jones

Ripescaggi Serie B - colpo di scena : accolto il ricorso del Novara : Ripescaggi Serie B – colpo di scena nelle ultime ore sul fronte dei Ripescaggi in Serie B, accolto il ricorso del Novara, il club adesso scatta in testa alla graduatoria: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti Presidente; dall’Avv. Gaia Golia, dal Dott. Pierpaolo Grasso Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta ...

Calcio : l’arrivo di Cristiano Ronaldo darà maggior visibilità alla Serie A? La Juventus si gode il colpo del secolo : Inutile negarlo, l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia è qualcosa che ha stupito tutti nelle ultime settimane e in queste ore sono in corso le visite mediche. Alle 18.30, ci sarà l’attesissima conferenza stampa, prima apparizione ufficiale di Cr7 in bianconero. Un acquisto di un calciatore che si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico, con dirette minuto per minuto, accompagnando quasi il tifoso della Juventus, o l’appassionato di ...

Basket - Serie A 2018-2019 : colpo dell’Olimpia Milano - prelevato Mike James dal Panathinaikos : Movimento di mercato particolarmente rilevante per l’Olimpia Milano, che si è assicurata le prestazioni dell’ormai ex playmaker del Panathinaikos Mike James. Il giocatore è stato messo sotto contratto su base pluriennale non meglio specificata, anche se l’insider del Basket europeo David Pick parla di sei milioni per due anni con opzione per il terzo. Mike James è stato rincorso dalla società milanese per diverse settimane, in ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Atalanta - colpo Zapata : L'Atalanta prende Duvan Zapata dalla Sampdoria. La Fiorentina lavora allo scambio Eysseric-De Paul con l'Udinese e potrebbe puntare Duncan del Sassuolo; il Frosinone è vicino a Molinaro e Goldaniga