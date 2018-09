Calendario Serie A - prossimo turno : le partite della 4^ giornata - spicca Napoli-Fiorentina : Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato. La nostra Serie A ripartirà con la quarta giornata, che si disputerà tra sabato 15 e lunedì 17 settembre. Tra i match in programma, spicca quello tra Napoli e Fiorentina. La squadra allenata da Ancelotti vorrà tornare al successo, dopo la dolorosa e netta sconfitta contro la Sampdoria. Di seguito, tutte le partite in programma nel prossimo turno. partite 4^ ...

Calendario Serie A calcio - prossimo turno : 15-17 settembre. Orari e programma delle partite : come vederle in tv su Sky e Dazn : Nel weekend del 15-17 settembre tornerà protagonista la Serie A 2018-2019 con la quarta giornata. Il campionato che riparte dopo la prima sosta per le Nazionali, si preannuncia un turno particolarmente interessante e avrà inizio sabato 15 settembre con ben tre partite: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga alle ore 15.00 contro il Parma a San Siro, alle ore 18.00 il Napoli scenderà in campo contro l’arrembante Fiorentina ...

La Serie Netflix di The Witcher arriva il prossimo anno : Come saprete, Netflix ha da poco annunciato che Henry Cavill, già visto nei panni di Superman, sarà Geralt of Rivia nella serie TV di The Witcher. In seguito a questa notizia è stata rivelata un'altra succosa informazione, che arriva attraverso la pagina web ufficiale di Netflix.Come confermato dallo showrunner Lauren S. Hissrich su Twitter, la serie The Witcher Netflix uscirà nel 2019, il prossimo anno. Dunque abbastanza presto. Ciò suggerisce ...

Gravina - Serie C parte prossimo weekend : ... intervistato da TuttoC.com all'indomani dello slittamento all'inizio della settimana prossima della sentenza relativa ai ripescaggi di Serie B da parte del Collegio di Garanzia dello sport presso il ...

Serie C - Gravina : 'Per noi non cambia nulla - partiremo il prossimo weekend' : I calendari verranno stilati dopo 24/48 ore dalla sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport'. Sembrava improbabile che il campionato della terza Serie potesse partire pochi giorni dopo la ...

Prossimo turno Serie A - quarta giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv. Si riprende dopo la sosta per le Nazionali : Con la quarta giornata, in programma nel weekend che va da venerdì 14 a domenica 16 settembre, riprenderà il campionato di Serie A, dopo la sosta dovuta agli impegni della Nazionale in Nations League. Per quanto riguarda le big, la Juventus riceverà il Sassuolo, il Napoli affronterà la Fiorentina, l’Inter sarà di scena contro il Parma, il Milan andrà a Cagliari e la Roma ospiterà il Chievo. Di seguito l’elenco delle partite in ...

Prossimo turno Serie A - 3a giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (31 agosto-2 settembre) : La terza giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà nel weekend dal 31 agosto al 2 settembre. Il Prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, che inizierà al venerdì con Milan-Roma, poi sabato spazio ad Inter (a Bologna) e Juventus (a Parma). Domenica pomeriggio alle ore 18 tocca a Fiorentina-Udinese, poi sei gare alle 20.30, ovvero Atalanta-Cagliari, Chievo-Empoli, ...

Prossimo turno Serie A - 2^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (25-27 agosto) : La seconda giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà nel weekend del 25-27 agosto. Il Prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, sabato davvero rovente con due big match stellari: alle ore 18.00 la Juventus ospiterà la Lazio nella prima uscita casalinga, alle ore 20.30 il Napoli se la dovrà vedere in casa contro il Milan che non ha giocato alla prima ...

Parte la Serie A 2018-2019 : cinque motivi per seguire il prossimo campionato : Dal miliardo speso sul calciomercato alla rivoluzione dei diritti tv, passando per lo sbarco di Ronaldo,. Il nostro calcio è pronto a ripartire...

Le Serie Sony Xperia XZ1 e XZ2 riceveranno Android 9 Pie il prossimo mese - parola di Sony : A distanza di pochi giorni dalla rivelazione di Android 9 Pie, Sony annuncia che le sue serie XZ1 e XZ2 riceveranno il software a settembre. L'articolo Le serie Sony Xperia XZ1 e XZ2 riceveranno Android 9 Pie il prossimo mese, parola di Sony proviene da TuttoAndroid.