Serie A Atalanta | Gasperini | «Con la Spal partita da interpretare bene»

Pronostico SPAL vs Atalanta - Serie A 17-9-2018 e Analisi : Serie A 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di SPAL-Atalanta, lunedì 17 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.SPAL-Atalanta, lunedì 17 settembre. La quarta giornata di Serie A si conclude al ”Mazza” tra due provinciali reduci da una buona partenza in campionato. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano SPAL e Atalanta?La SPAL, dopo 2 vittorie consecutive con Bologna e Parma senza subire reti è caduta ...