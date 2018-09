: ???? Serie ??? 4^ giornata ?? #InterParma 0-1 ? #DiMarco (79') ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport Serie A (canale… - SkySport : ???? Serie ??? 4^ giornata ?? #InterParma 0-1 ? #DiMarco (79') ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport Serie A (canale… - SerieA : Riprende la #SerieATIM con la 4ª giornata! Si comincia domani alle 15:00 con #InterParma! Guarda i Match Program… - SkySport : ???? Serie ??? 4^ giornata ?? #InterParma finisce 0-1 ? #Dimarco (79') #SkySerieA -

Lasi butta via nel 'lunch match' dell'Olimpico: colda 2-0 a 2-2. Dzeko subito minaccioso, poi i giallorossi bussano due volte:apre El Shaarawy su cross di Florenzi (10'),raddoppia Cristante servito da Dzeko (30').Ospiti pericolosi nel finale con Stepinski e Birsa,al 44'Sorrentino vola su El Shaarawy. Il n.1 gialloblù in avvio ripresa salva su Pellegrini,al 52' Birsa accorcia con uno splendido sinistro a giro. Sorrentino dice no anche a Under e Dzeko, all'83' Stepinski (male Kolarov) firma il 2-2.beffata e fischiata.(Di domenica 16 settembre 2018)