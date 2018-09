Senza biglietto | si rifiutano di scendere | richiedenti asilo bloccano bus per un' ora e

Congolese Senza biglietto aggredisce passeggera : "Se eri nel mio Paese - ti avevo già picchiato" : "Al Paese mio ti avrei già picchiato da tempo". Sabrina Fantauzzi, portavoce del vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, come ogni mattina si trovava sul treno Orte-Roma con arrivo a stazione Tiburtina mentre un rifugiato politico del Congo, sprovvisto di biglietto, l'ha insultata e minacciata pesantemente. ?La Fantauzzi ha ripreso tutta la scena e, poi, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video di 3 minuti che ha avuto ...

Atac - guerra a chi è Senza biglietto : 600 autisti diventano 'agenti' : 'Su richiesta di Atac, la Regione Lazio ha emanato i decreti di nomina ad agente di polizia amministrativa per i primi 600 conducenti Atac sui 3.600 che si sono resi disponibili e per i quali l'...

Il biglietto Atm a 2 euro - Granelli : «Senza risorse statali costretti ad aumentare il costo del ticket» : «Di fronte a questa situazione, con risorse che non sono evidentemente sufficienti, dovremo ridiscutere anche del costo del biglietto». La confessione arriva dopo un lungo ragionamento e dopo una ...

Lecco - due stranieri Senza biglietto aggrediscono agenti della polizia ferroviaria : Viaggiavano su un treno della linea Milano-Lecco senza biglietto. E così, quando gli agenti della polizia ferroviaria, chiamati prontamente in causa dal capotreno, hanno chiesto loro di mostrare il regolare documento di viaggio, i due stranieri hanno dato in escandescenze, aggredendo il personale della Polfer, per poi tentare (invano) la fuga.L"episodio di inciviltà e violenza, riportato da Il Giorno, si è verificato nei giorni scorsi a bordo di ...

Asti - Senza biglietto minaccia il capotreno : denunciato dalla polfer : Cronaca Mercoledì scorso, alle 8.15 la Centrale Operativa Compartimentale polfer di Torino riceveva una richiesta di intervento da personale FS a bordo di un treno regionale partito da Torino PN e ...

Milano - dipendente Atm picchiato in metro/ Ultime notizie - Stazione Centrale : passeggero era Senza biglietto : Milano, dipendente Atm picchiato in metro da un passeggero trovato senza biglietto: dopo l'aggressione l'uomo è fuggito, lievi ferite per la vittima.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:36:00 GMT)

Milano - preso Senza biglietto : aggredisce dipendente Atm alla fermata del metrò Centrale : L'aggressore è un italiano di circa 30 anni: il dipendente, che lo aveva redarguito, ha riportato una distorsione alla mano

Napoli - decine di persone Senza biglietto ai varchi della stazione : "Dai - uno che lo faccia!". E appena uno timbra… : Alla stazione di Torregaveta, a Bacoli, a una trentina di chilometri da Napoli, decine e decine di persone stanno attendendo, prima dei varchi di accesso ai binari, che qualcuno compri un biglietto ...

Amt Verifica intensiva in piazza Manin - il 10% Senza biglietto : Tags: amt castelletto controllo intensivo cronaca genova notizie liguria tasso evasione Verifica Precedente

Viaggia Senza biglietto e oltraggia capotreno : la polfer di Foligno lo denuncia : Viaggia senza biglietto, oltraggia il capotreno e impedisce la ripartenza del convoglio. Si tratta dell'ennesimo episodio cui il personale ferroviario deve far fronte quotidianamente. È così che ...

Senza biglietto blocca la ripartenza del treno. La Polizia denuncia un 40enne per oltraggio a pubblico ufficiale - rifiuto di fornire le ... : UMWEB, Foligno. Commette tre reati in meno di mezzora, viene rintracciato e denunciato. È l'esito dell'ultima operazione portata a termine dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Foligno. Nei giorni ...

Foligno - viaggia Senza biglietto e minaccia il Capo treno : Foligno viaggiatore sorpreso senza biglietto, prima sputa sulla divisa del Capo treno e poi lo minaccia. E' in sintesi l'esito dell'ultima attività di repressione dei poliziotti della Sezione Polizia ...