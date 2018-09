Secondo Dazn nessuno ha perso nemmeno in minuto di Roma-Chievo

agi

: @LioKlingo @DAZN_IT @NFL @dallascowboys @Panthers @49ers @Vikings Io non infamo nessuno ho espresso un mio parere.… - fabio13052735 : @LioKlingo @DAZN_IT @NFL @dallascowboys @Panthers @49ers @Vikings Io non infamo nessuno ho espresso un mio parere.… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Torna il campionato, torna la sfida degli italiani con Dazn. La piattaforma che ha acquistato i diritti per alcune delle partite della Serie A domenica 16 settembre è alle prese con. Ma, dopo il goffo esordio della prima giornata, e alcuni problemi e miglioramenti nelle altre due, Dazn è tornata a far discutere su Twitter perché, pare, non si sia riusicita a vedere bene. In una nota la società ha assicurato che non è successo nulla che abbia impedito ai tifosi di godersi la parita. “Nel corso diVerona non abbiamo riscontrato particolari problematiche. Si è verificato uno stacco di regia di pochi secondi, durante il cooling break, che non ha fatto perdere minuti di gioco ai telespettatori” si legge. Centinaia i messaggi di protesta sui social network. ...