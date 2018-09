Scurati vs Borgonovo La Verità | “Orban non rispetta diritti” “Falso | cambierà lui

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 settembre 2018) “Orban lo estrometterei dall’Unione europea. Per starci, bisognare i diritti civili“. “Non è così, è stato eletto democraticamente per quattro volte nel suo Paese e sarà lui a cambiare l’Europa“. Divergenze di punti di vista tra lo scrittore Antonio, autore di M. Il figlio del secolo, e il giornalista de La, Francesco, ospiti a Otto e mezzo, su La7. Tanto che a un certo punto è intervenuta la conduttrice Lilli Gruber: “Orban è cresciuto grazie all’Europa e a tutti i soldi che ha ricevuto dall’Ue. Iniziamo a dire le cose come stanno”. Video La7 L'articolovs(La): “Orban nondiritti”. “Falso,lui l’Europa. E interviene Lilli Gruber proviene da Il Fatto Quotidiano.