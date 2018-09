Scuola | premier Giuseppe Conte | ‘Rispettate gli insegnanti’

scuolainforma

: L’assenza del sindaco di #Palermo @LeolucaOrlando1 all’inaugurazione dell’#annoscolastico alla scuola… - ignaziocorrao : L’assenza del sindaco di #Palermo @LeolucaOrlando1 all’inaugurazione dell’#annoscolastico alla scuola… - pierluigicri : #Scuola, premier #GiuseppeConte: ‘Rispettate gli #insegnanti’ - MrMagoo67194785 : RT @ignaziocorrao: L’assenza del sindaco di #Palermo @LeolucaOrlando1 all’inaugurazione dell’#annoscolastico alla scuola #donpinopuglisi al… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Il Presidente del Consiglio,, è intervenuto all’inaugurazione della‘Tacchi Venturi’ di San Severino Marche: durante la sua visita, ha avuto modo di parlare con gli alunni dell’istituto. Come riportato dal portale ‘Rai News‘, ilha parlato dell’importanza dellae del ruolo degli insegnanti. “Sapete anche io ero insegnante, ora mi hanno detto che non lo posso fare più, ma io avevo già smesso…”: ‘E’ fondamentale rispettare gli insegnanti’ “Rispettate gli insegnanti, è fondamentale – ha sottolineato il Presidente del Consiglio – Certe volte possono sbagliare, ma bisogna sempre rispettarli perché avranno la responsabilità di sollecitarvi in questo percorso, di confrontarsi con voi, di dialogare. Se penserete di avere subito un torto state tranquilli, perché la ...